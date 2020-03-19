陳建仁：台灣檢驗涵蓋率高於南韓

（中央社記者游凱翔台北19日電）武漢肺炎疫情全球延燒，副總統陳建仁今天表示，單純以檢驗病毒人數，或每百萬人檢驗率來作國際比較，是不合宜的。他指出，不同國家檢驗政策都不同，台灣的檢驗涵蓋率還高於檢驗人數最多的南韓。

近日有媒體質疑，台灣是否透過控制每天的篩檢量不讓確診數增加，營造沒有社區傳播的假象。副總統陳建仁今天透過臉書又化身「陳教授」，說明武漢肺炎病毒檢驗的國際比較。

陳建仁指出，現階段防疫措施，必須儘早確定疑似病例的診斷，以及積極追蹤密切接觸者是否感染。這兩項工作都要採取喉嚨或鼻咽檢體，進行病毒檢驗。若不作病毒檢驗，不僅難以妥適照護病人，更無法確認密切接觸者的感染，會嚴重影響防疫工作的成效。

陳建仁說，有人單純以檢驗病毒人數，或每百萬人檢驗率來作國際比較，這是不合宜的，因為在感染人數最多的國家，檢驗人數當然就會最高，但並不表示這個國家的檢驗病毒個案，涵蓋重症、輕症或無症狀感染者。

陳建仁表示，不同國家的病毒檢驗政策都不相同，有些只檢驗重症者，有些連輕症或無症狀者也檢驗。前者的每千受檢者陽性率，自然會遠高於後者，換句話說，「陽性率反映了病毒檢驗的涵蓋率」。

陳建仁也以「維基百科」各國官方統計資料舉例，在病毒檢驗人數超過1.5萬人的13個國家當中，台灣陽性率（5.0）是最低的第三名，僅次於阿聯酋（0.8）和俄羅斯（1.2）；而義大利（202.8）和法國（167.4）則是陽性率最高的國家。

他指出，這顯示台灣、阿聯酋、俄羅斯的受檢者，涵蓋很多輕症和無症狀者；而義大利與法國的受檢者，大都以重症者為主，「檢驗人數最多的南韓，每千受檢者陽性率是27.9，換句話說，台灣的檢驗涵蓋率還高於南韓」。

陳建仁也感嘆，大家都很好奇的中國和伊朗，並沒有官方資料列在維基百科當中，只有中國廣東截至2月20日為止的不完整資訊，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。（編輯：紀淑芳）1090319