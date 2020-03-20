盧秀燕喊冤廢生煤條例才激進 政院：合法合憲

（中央社記者趙麗妍、王承中台中20日電）行政院宣告中市管制生煤自治條例部分條文無效，台中市長盧秀燕今天透露，中央曾找過她，但她不從就廢除才激進；政院回應，依法宣布自治條例部分條文無效是合法合憲。

針對政院日前宣告台中市管制生煤自治條例部分條文無效。行政院副秘書長何佩珊指出，盧秀燕標準比較嚴苛，採取較激進方式。台中市議會今天召開臨時會，多位市議員關心生煤管制自治條例議題。

盧秀燕答詢時指出，中央日前曾找過她2次，一是要求她不要落實生煤管制自治條例，減煤不可以減到104萬公噸；二是不同意裁撤任何一部機組，要求增加2部機組，但她站在尊重議會、守護台中市民健康的立場，「我不能答應」。

盧秀燕表示，生煤管制自治條例是市議會通過的，目前也已經執行4年，她個人無權答應不要執行、不要落實，也沒辦法幫台中市民答應，「所以中央認為我沒辦法協調，我比較激進」。

盧秀燕指出，讓人瞠目結舌的是，因為自己沒辦法答應中央退讓，不落實生煤管制自治條例並增加機組，中央竟乾脆把生煤管制自治條例給廢了，中央做法反而比較激進。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天告訴中央社記者，台中市管制生煤自治條例部分條文違反中央法規授權是事實，行政院依法宣布自治條例部分條文無效是合法合憲。

Kolas指出，行政院已向台中市政府說明非常多次，昨天在行政院院會中、會後記者會又連續再向台中市政府與大眾說明，今天不再回應。

國民黨籍市議員冉齡軒在議會批評，「孩子都生了四年，才說婚姻無效」，不希望中央有兩套標準，台中市民也不是二等公民。

國民黨籍市議員楊正中指出，中央修訂空污法自86條增加至100條，卻將地方政府審查、加嚴的權力都收回，制定了全國一致的審查標準，地方政府「有責無權」，成了橡皮圖章，「中央打假球，還揪盧秀燕一起打假球，她不同意就被下重手」。

新聞局長黃國瑋表示，市長上任後，去年2月經濟部官員曾率領台電人員到市府拜會，探討中火減煤議題，市長也表達期盼，依台中市管制生煤自治條例落實辦理；去年底台電官員也針對中火燃煤超量議題，拜會市府交換意見。（編輯：洪學廣）1090320