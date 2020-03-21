立委提修法 不遵行防疫致人於死最重處無期徒刑

（中央社記者范正祥台北21日電）武漢肺炎疫情考驗防疫法規完備性，國民黨立委廖國棟等提案修法，如不遵行防疫，傳染於人因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑或100萬元以下罰金。

近期包括民進黨立委莊競程和國民黨立委廖國棟在內多人提出「傳染病防治法」部分條文修正草案，提高防疫處置者的配合意願，並加重處罰，強化防疫母法。

民進黨立委莊競程等21人提出「傳染病防治法」第48條條文修正草案，新增配合防疫處置者的補償依據，以提高配合意願，並減緩傳染病的危險群及特定對象與社會大眾的緊張態勢。

莊競程等立委在草案說明指出，自武漢肺炎防疫機制啟動以來，隱匿疫區旅遊及不遵守防疫措施的行徑時有所聞。防疫措施在實施上確對生活帶來不便，疑似感染者的配合意願不高，且社會大眾對疑似傳染者的恐懼及獵巫行為更降低其配合意願，因此提出部分條文修正草案，明定補償依據，提高防疫處置者的配合意願。

莊競程等立委所提修正草案內容主張，增列中央主管機關得就傳染病的危險群及特定對象實施防疫措施，中央疫情中心得依疫情發展，就配合防疫所受損失，給予合理補償；實施對象、範圍及其他應遵行事項辦法，由中央主管機關定之。

對於莊競程等21人所提「傳染病防治法」第48條條文修正草案，立法院會交社會福利及衛生環境委員會審查。

另外，雖然立法院會已於2月25日三讀通過嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處理特別條例施行期間的狀況，不過，國民黨立委廖國棟等20人也關切未來該條例廢止後，如果仍有相類似的狀況，應回歸母法，因此提案修正「傳染病防治法」相關條文，以杜絕發生規避、拒絕或妨礙主管機關防疫措施等情形。

廖國棟等國民黨立委所提「傳染病防治法部分條文修正草案」主張重罰，包括如果有不遵行各級主管機關防疫措施指示，處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。

草案也主張，如不遵行防疫，傳染於人因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑或100萬元以下罰金。

廖國棟等20人所提「傳染病防治法部分條文修正草案」，立法院會也已交社會福利及衛生環境委員會審查。（編輯：張均懋）1090321