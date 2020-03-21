吳斯懷稱共機繞台不算挑釁 民進黨：居心叵測

（中央社台北21日電）國民黨立委吳斯懷書面質詢表示共機繞台不算挑釁。民進黨副秘書長林鶴明今天表示，吳斯懷將共機繞台行為去脈絡化，根本居心叵測；「立委江啟臣可以尊重吳立委的言行，但是國民黨主席江啟臣呢。」

吳斯懷在立法院提出書面質詢，對於共機繞台的行為，認為根據國際法，在沒有侵入領空且遵守「無害通過」慣例的狀況下，不論美軍或共機經（繞）過台灣周邊空域，「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。

林鶴明在臉書表示，吳斯懷作為國民黨不分區立委，又曾官拜中華民國陸軍中將，怎麼會不知道軍事訓練的目的為何。防空識別區和領空的概念當然不同，光是數度侵擾防空識別區，造成空軍必須隨之應變，就有其目的。

他說，中共解放軍曾經在2019年的小年夜公布「我的戰鷹繞著寶島飛」的MV，當中共解放軍堂而皇之的拍攝這種暗示侵略的影片時，吳斯懷竟然在書面質詢質疑國防部經常公布共機繞台的資訊是造成人民緊張容易變成「狼來了」的效應，這種邏輯不是滑天下之大稽嗎。

林鶴明指出，共機繞台絕對是中共對台灣軍事行為的一環，忽視共軍對台灣的戰略，無法讓台灣建立正確的國防觀念。

林鶴明說，國家安全的力量來自於全體國民對於國家一同守護的共同認知，第一課一定是敵我意識，台灣不是兩岸的挑釁者，面對共機擾台，中華民國空軍的反應多屬於防禦與應變作為；但吳斯懷卻刻意模糊共軍的戰略，還反過來質疑政府意識型態操作導致兩岸現況。（編輯：張均懋）1090321