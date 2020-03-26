援友邦防疫物資 外交部：從不與中國叫價競逐

（中央社記者陳韻聿台北26日電）媒體報導，台灣不僅已提供南美友邦巴拉圭10萬片口罩，更加碼援贈人工呼吸器，但巴國反對黨仍不滿台灣捐太少，要求轉向中國。外交部今天說，台灣援助友邦皆為真心誠意，從不與中國叫價競逐。

各國武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，據世界衛生組織（WHO）統計，至25日止，全球確診病例已超過41萬個，且有超過1萬8000人死亡，台灣多數友邦所在的拉丁美洲及加勒比海地區近期確診病例也迅速增加。

媒體報導，台灣協助巴拉圭防疫，除在中南美洲採購並供應數以萬計口罩，另提供200台人工呼吸器。此外，巴國部分反對黨國會議員傳不滿台灣捐贈太少物資，建議轉向中國，並要求台灣加碼援贈。

對此，外交部發言人歐江安表示，自巴拉圭爆發疫情以來，駐巴拉圭大使館即與巴國政府就台灣可如何協助因應保持密切聯繫。外交部已指示駐館在既有雙邊合作架構下，視巴國政府防疫需求，就地透過醫療器材經銷商取得物資提供協助，包括巴方迫切需要的呼吸器。

此外，歐江安說，駐巴拉圭大使館也透過視訊會議，安排台灣的醫療衛生專家與當地醫療人員分享台灣抗疫經驗，以強化巴國政策制定及抗疫能力。

歐江安強調，中國近期在拉丁美洲各國進行疫情「大外宣」，動作頻仍。台灣從來沒有、也不可能與中國在對外援助方面競逐叫價，台灣協助友邦推動的各項合作計畫皆出自真心誠意、量力而為，並透過協商、在雙邊合作框架內推動，協助採購防疫物資也是基於人道精神，呼籲外界勿曲解美意。（編輯：楊凱翔）1090326