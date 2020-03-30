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立院審農保法 藍籲勿夾帶控制農漁會條文

最新更新：2020/03/30 12:53

（中央社記者劉冠廷台北30日電）立法院經濟委員會今天審議農業保險法草案，國民黨立法院團表示，希望這部法律是真正能保障農民權益，不要夾帶如控制、處罰農漁會的條文，這與保障農民的意義，會有所衝突。

國民黨團今天上午針對經濟委員會正在審議的農民保險法草案召開記者會，黨團副書記長馬文君表示，在氣候變遷、整體環境變化加劇的情況下，能夠推動農業保險，對農民相對有保障，台灣農業易受到天然災害如颱風、豪大雨、低溫、寒害等影響，農作物常有鉅額損失，希望可以有一個健全的保險制度，保障農民權益。

馬文君指出，在農業保險法草案進入審查階段的此刻，希望這部法律是真正能保障農民權益，不要夾帶如控制、限制、處罰農漁會的條文，這與原本要保障農民的意義，會有所衝突。

與會的國民黨立委曾銘宗也說，希望透過農業保險的健全運作，能夠提高對農民的保障，也讓農業能夠永續經營，呼籲農委會能夠多聽聽農民的聲音，讓這制度能夠更為健全。

來自雲林的國民黨立委林文瑞則提醒，農業保險具有高風險，這表示高保費、高理賠，容易受到風災、水災的影響，如果細則不處理好，往後在勘災時，在災損的認定上，一定會發生許多問題。

來自彰化的國民黨立委謝衣鳯表示，目前試辦的農業保險法的覆蓋率都不到一成，是否是因為中央沒有補貼六都外的農業縣市，足夠的經費，導致地方政府沒辦法積極推動，她認為這是無法順利推動農業保險法的問題之一。

此外，謝衣鳯也建議，未來能夠逐年調整以保險取代現金救助的方式，讓大家可以來接受農民保險法，這會對農民保險法的推動，產生益處。（編輯：黃國倫）1090330

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