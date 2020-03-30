與江啟臣會面 吳斯懷：全力配合國民黨政策

（中央社記者劉冠廷台北30日電）國民黨不分區立委吳斯懷發言惹議，國民黨主席江啟臣連日說重話直指吳斯懷，吳斯懷今天則透過臉書主動公布與江啟臣見面的過程，同時也承諾，他會全力配合黨中央及黨團的政策。

吳斯懷發言惹議，國民黨中央日前表示將訂定立委考評機制，希望不分區立委謹言慎行，同時江啟臣也曾說會找時間與吳斯懷談談。兩人則在今天見了面，吳斯懷臉書表示，他「很開心能向資深立委請益」，讓他這個「立院新生」收穫滿滿，他一定會更認真學習，努力做好立委。吳斯懷也說，今日的拜訪總結三大重點「坦誠溝通、交換意見、全力配合」，他堅定捍衛中華民國，全力配合黨中央及黨團的政策。

隨後國民黨中央黨部也發布新聞稿指出，江啟臣上午與吳斯懷相約立法院國會辦公室，進行意見交換。江啟臣表示，他與各立委隨時可約、可溝通，今天上午利用質詢空檔，與吳斯懷相約國會辦公室交換意見，氣氛輕鬆融洽。

新聞稿表示，對於近來吳斯懷的問政表現，引起外界爭議不斷，江啟臣特別和吳斯懷交換意見。雙方都認為國民黨面對民進黨的惡意操作，問政必須小心謹慎，別讓原意被扭曲，減少被對手抹紅扣帽子的空間。江啟臣更表示，國會現在是在野黨最重要的舞台，黨團和黨中央對所有立委的問政，都會主動給予幫忙和協助。

另外，外界認為國民黨將建立立委的考評或考核制度是否有針對性，江啟臣則強調，這是要為國民黨建立制度，一起精進立委的問政品質，提升黨對執政者的監督力量，扭轉社會對國民黨的既定印象，未來吳斯懷若對於考核考評制度有任何的看法與建議，也都歡迎提出一起討論。（編輯：紀淑芳）1090330