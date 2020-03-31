戴口罩謁陵 江啟臣：國民黨應趕快改革以符期待

中國國民黨主席江啟臣（前右）31日首度以黨主席的身分率眾前往桃園慈湖謁陵，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，與會者均戴上口罩。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年3月31日

（中央社記者邱俊欽桃園31日電）受到武漢肺炎疫情影響，中國國民黨主席江啟臣今天首度以黨主席的身分，戴著黑色口罩前往慈湖謁陵，他表示國民黨應趕快改革，重新得到更多人民的支持與信任，符合期待。

今年是前總統蔣中正逝世45週年，江啟臣上午率領多位國民黨中央黨部人員前往慈湖，向蔣中正的陵寢及遺像獻花，並行三鞠躬禮，典禮莊嚴肅穆。

受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒影響，與會謁陵者排列時，每人距離1公尺，出現「難得一見的謁陵場面」。

江啟臣會後接受媒體聯訪時表示，這是他上任黨主席以來，第一次以黨主席身分到慈湖謁陵，依照國民黨目前的處境，必須要趕快進行改革工作，重新得到更多人民的支持與信任，相信不管是對國民黨總理、總裁或黨員同志，都是一個期待。

江啟臣也說，藉由謁陵緬懷總裁精神、繼續向前走，繼續努力。

另外，媒體詢問前行政院長郝柏村辭世一事，江啟臣說，他在第一時間表達哀悼之意，對於郝柏村這一輩子對國家奉獻、一生戎馬、捍衛與保護國家、建設台灣，相信受到很多人的緬懷；郝柏村也是國民黨從政同志當中非常令人敬仰的前輩，也令人非常的哀傷。

他也提到，國民黨會在適當時間，在家屬允許的情況下去弔唁，黨中央也會全力協助後續治喪事宜。

江啟臣接著指出，對於郝柏村及日前車禍身亡的前國防部副部長王文燮的辭世，都令人不捨，黨中央也要表達哀悼之意。（編輯：卞金峰）1090331