民團批樂生園區未經環評搶施工 擬提公民訴訟

（中央社記者葉素萍台北31日電）台灣人權促進會、台灣蠻野心足生態協會等公民團體今天赴行政院抗議「國家漢生病醫療人權園區」未經環評就逕行開發施工，他們提出環評公民訴訟告知，行政機關若無作為，未來將提起環評公民訴訟。

樂生療養院是台灣第一座漢生病收留所，行政院於2017年通過「樂生園區整體發展計畫」，並於去年12月動工修建醫療人權園區；不過樂生保留自救會多次偕院民抗議，呼籲政院應通盤檢討樂生重建計畫。

樂生院院民、國際愛地芽協會台灣分會、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會等公民團體上午再度赴行政院前陳情。

公民團體指出，樂生園區整體發展計畫書內有明確表示應環評，然而樂生療養院院方卻於今年2月底舉行的「樂生園區整體發展計畫執行進度檢討會議」表示，環境影響評估說明書及水土保持計畫書預計在今年6月才會繳交。政府明知違法未作環評，卻仍堅持施工，2018年7月已完成的懸空陸橋橋體，以及至今流標達4次的所謂的入口意象景觀工程都屬違法範圍。

台灣人權促進會居住權專員余宜家表示，環評精神在於在正式開發前透過調查負面影響，進而制定減輕策略。但在「人權園區」的執行上，卻是先開工，才補做環評，此舉違反環評法精神。

樂生保留自救會會長藍彩雲說，他們已經抗爭16年，希望行政院摸著良心，不要欺負患者。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，今天將依環評法就開發單位的違法行為，提出環評公民訴訟告知；若環保署和相關行政機關無作為，未來將提起環評公民訴訟。

行政院交通環境資源處副處長吳政昌出面接下陳情，他說，了解民團的訴求，會馬上簽報處理。（編輯：林興盟）1090331