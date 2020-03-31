國中會考5/16登場 蘇貞昌：口罩額溫槍全力支持

（中央社記者郭建伸台北31日電）國中會考即將在5月16日登場，國民黨立委呂玉玲關心教育部是否有考試的防疫配套措施。行政院長蘇貞昌今天在立院備詢說，教育部若需要口罩、額溫槍等配套措施，行政院將全力支持，一定全部給。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀請蘇貞昌及內閣官員列席。

國民黨立委呂玉玲今天質詢時關心防疫期間的3個升學考試，如5月中旬將舉行的國中會考，有20多萬名考生應考，如果要採梅花座考試，試場學校是否足夠。

潘文忠說，教育部曾跟試務中心、防疫中心召開過幾次會議，目前有幾個腹案，會考量考試公平、順暢，並達到防疫最高規格，4月中旬將公布細項及應變措施。

蘇貞昌說，大考將依照防疫中心一切要求，教育部現在雖有準備不同版本措施，但不宜現在宣布。

蘇貞昌也說，如果疫情中心要求，考試需要口罩、額溫槍等資源，到時教育部需要多少，行政院全力支持，沒有問題。

此外，呂玉玲質詢指出，大學校園過去都是開放式，讓民眾自由進出，國立台灣師範大學今天也傳出有學生確診武漢肺炎，詢問教育部是否有統一規範，或是仍由大學自行管理，呼籲教育部要嚴加控管。

潘文忠說，隨著疫情發展，因為大學有成立應變小組，會視情形決定；校園主要出入成員是師生，現在各校對社區民眾出入也採取較嚴格登記，甚至只有重要訪客可進入。

呂玉玲表示，教育部責無旁貸，現在已有5所大學有確診案例，不該再交由大學自主。（編輯：蘇志宗）1090331