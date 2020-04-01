國土計畫法修法惹議 徐國勇：內政部聽到了

（中央社記者陳俊華台北1日電）立法院內政委員會今天審查國土計畫法修正草案，內政部長徐國勇表示，有爭議的部分，「內政部都聽到了」，有立委建議盼能先暫緩、待社會有共識再處理，內政部全部尊重立委的意見。

行政院會2月20日通過國土計畫法部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫；縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從「2年」延長為「一定期限內完成」。

立法院內政委員會今天邀請徐國勇列席，審查國土計畫法部分條文修正草案。

徐國勇在口頭報告時表示，有爭議的部分，內政部都聽到了，這些部分立法委員認為是否能先暫緩、待社會更有共識再處理，「本部全部尊重委員的意見」；目前18個直轄市、縣市都已經將國土計畫草案送到內政部，由國土計畫審議會審議中。

內政部的書面報告也指出，國土計畫法在104年12月三讀、105年5月施行後，內政部在107年4月30日公告實施「全國國土計畫」，完成第一階段法定工作。但為因應政府推動國家重大建設需要，並考量給予直轄市、縣市政府合理規劃期程，因此提出修正草案。

內政部指出，條文中增訂「經行政院核定之國家重大建設計畫」，納入得適時檢討變更各級國土計畫的條件，相關辦理程序並得予以簡化，這是考量國際情勢瞬息萬變，因現行各級國土計畫通盤檢討時限規定較為僵化，無法及時因應國家發展需要，才提出修法。

內政部表示，國土計畫適時檢討變更，仍需辦理相關法定程序，且在符合國土永續發展目標、空間發展與成長管理策略及土地使用指導事項之下，經各級國土計畫審會審議通過，「並非為特定計畫開後門」。（編輯：張均懋）1090401