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藍22縣市黨部主委就位 謝龍介黨副秘兼台南

最新更新：2020/04/01 12:59

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨22縣市黨部主委人事就定位，黨主席江啟臣將在今天下午中常會上頒發派任書。在22縣市黨部主委中，有5位為新任、其餘留任；黨副秘書長謝龍介原不續任南市黨部主委，但在黨中央通盤考量下，最後仍確定續任。

國民黨透過新聞稿公布22縣市黨部主委人事。

國民黨高層昨天晚間受訪時表示，尚有台中、台南、苗栗等3縣市黨部主委人選未定，打算留待第2波再公布；台南市部分，由於原主委謝龍介已接任黨副秘書長，江啟臣盼謝龍介將中心放在中央，因此主委人選未定。

不過，黨內人士指出，黨高層後來又再度開會，考量到目前首要穩定地方黨務，因此最終以各縣市黨部主委是否有提出請辭為標準，有提出請辭者，黨中央予以慰留，慰留不成則找新任人選；但若未提出請辭者，像是台南市黨部的狀況，就先予以留任，未來再視黨務工作發展和需要調整。

在22縣市黨部主委中，有5位為新任，分別為新北市黨部主委黃志雄、基隆市黨部主委蔡智穎、彰化縣黨部主委張錦昆，南投縣黨部主委何勝豐、連江縣黨部主委陳雪生。

其餘則是原主委留任，包括台北市黨部主委黃呂錦茹、桃園市黨部主委邱奕勝、台中市黨部主委顏文正、台南市黨部主委謝龍介、高雄市黨部主委莊啟旺、新竹縣黨部主委陳見賢、新竹市黨部主委許修睿、苗栗縣黨部主委林祥川、雲林縣黨部主委許宇甄、嘉義縣黨部兼嘉義市黨部主委蔡明顯、屏東縣黨部主委廖婉汝、宜蘭縣黨部主委張建榮、花蓮縣黨部主委張峻、台東縣黨部主委吳秀華、澎湖縣黨部主委許國政、金門縣黨部主委石兆瑉。

國民黨表示，此次各縣市黨部新任主委的特色是彰顯內造化、在地化及戰鬥化，未來國民黨將緊密結合中央公職及縣市公職的在地菁英們，一起為改革之路而奮鬥。（編輯：郭無患）1090401

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