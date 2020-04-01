援外口罩除支援美歐友邦 未來擬納新南向國家

（中央社記者陳韻聿台北1日電）武漢肺炎蔓延全球，外交部今天說，將捐贈美國200萬片、部分歐洲疫情嚴重國家700萬片、以及友邦100萬片口罩，提供人道援助。未來台灣將持續評估，並規劃接下來的援助，對象包括新南向國家。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球疫情持續擴大，外交部長吳釗燮上午在總統府記者會宣布，將對美國、歐盟、其他友好歐洲國家及友邦捐贈1000萬片口罩，提供人道援助。

外交部下午發佈新聞稿指出，將對美國、歐盟及疫情較嚴重的歐洲國家及友邦進行第一波國際人道援助，捐贈1000萬片口罩，支援相關國家的醫護防疫人員，展現「台灣能夠幫忙」（Taiwan Can Help!）的一貫精神、強化國際社會的防疫合作。

外交部表示，台灣的防疫作為、部署和經驗已獲國際社會普遍肯定，由於全球染疫不幸死亡人數不斷攀升，台灣除對外分享防疫作為與經驗，政府也收到國際期盼台灣援助的聲音。在不影響國內防疫準備的情形下，外交部也準備好對國際社會伸出援手。

外交部指出，台灣將持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需求的口罩每週10萬片，並再捐贈200萬片口罩協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

此外，台灣與歐盟是理念價值夥伴，雙方也合作對抗疫情。台灣將針對歐盟及疫情較嚴重的會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士捐贈共700萬片口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解其對防疫物資的大量需求，後續並將與歐盟或個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

外交部表示，在邦交國方面，許多大使館已採用購買當地防疫物資的方式協助，外交部也將再捐贈100萬片台灣產口罩、台灣產熱像體溫顯示儀84台，以及額溫槍等，協助邦交國因應疫情。後續並將針對個別友邦疫情發展及台灣防疫物資能量，評估提供相關實質援助，以協助友邦共度難關。

外交部強調，向台灣尋求支援的國家相當多，且很早就提出，但政府為確保國內需求無虞，一直未同意。現在提供給國內民眾的口罩數量已提升，海外國人的問題也解決，政府行有餘力，首波援助也是提供給受創較重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源對抗疫情。未來台灣將持續評估疫情發展與自身防疫能量，規劃接下來的援助，包括新南向國家。

外交部表示，病毒沒有國界，面對武漢肺炎病毒肆虐全球，台灣的防疫作為受到國際肯定，台灣也有責任站在協助各國抗疫的第一線。國際社會必須強化防疫合作，尋求全球解決方案，幫助別人也是幫助自己。「台灣能夠幫忙」不只是口號，而是具體行動。（編輯：郭無患）1090401