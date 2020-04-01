國民黨改革委員會成立 蘇起加入兩岸論述組

（中央社記者余祥台北1日電）國民黨中常會今天通過改革委員會成員名單，黨主席江啟臣擔任總召集人、秘書長李乾龍擔任副總召集人，委員共有60人，其中前國安會秘書長蘇起加入兩岸論述組，頗受矚目。

國民黨2020年總統、立委選戰大敗，黨內改革呼聲四起。國民黨中常會日前通過成立改革委員會，並在今天中常會通過成員名單，將正式啟動。

國民黨發佈新聞稿表示，改革委員會將聘請前主席連戰、馬英九、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、吳敦義擔任諮詢顧問團成員。

根據中常會通過的決議，改革委員會成員由中常委、執政縣市首長、地方民代、立法委員代表、青年代表、合格黨主席補選候選人、專家學者或社會賢達中聘任。

兩岸論述組除了蘇起之外，還包括政大東亞所所長王信賢、政大政治系副教授俞振華、東海大學政治系副教授邱師儀、中常委高思博、江碩平、黃紹庭、前立委林郁方等17人。

組織改革則有陸軍退役少將于北辰、台北市議員張斯綱、前組發會主委張雅屏、中常委曾文培、游顥、童惠珍、應曉薇、台中市議員黃健豪、立委廖國棟等14人。

青年參與組，則有淡江大學全球政治經濟系教授包正豪、核能流言終結者創辦人黃士修、國民黨青年團長田方倫、前青年團長凌濤、台北市議員徐巧芯、鐘沛君、新北市議員陳偉杰、台中市議員羅廷瑋、高雄市議員邱于軒等18人。

在財務穩健方面，則有前金管會主委陳樹、財經重量級學者政治大學經濟系教授林祖嘉、 東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬、智庫執行長高永光、立委曾銘宗等11人。

根據運作規劃的時程，將於4月13日前，建請各組委員完成召集人選任，並針對題綱問題提供書面意見；4月13日至4月17日，由秘書組針對各題綱整理意見，從整理意見中提出新的題綱交各組召集人。4月20日至5月1日，新題綱提報分組會議討論，完成分組報告。5月2日至5月15日，提報改革委員會討論。預計於5月22日完成書面建議。（編輯：郭無患）1090401