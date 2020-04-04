順時中下難逆風 牽動國民黨內矛盾

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨青壯世代接班，但近期從處理不分區立委吳斯懷言行，到武漢肺炎防疫戰場遭質疑太過保守，以及不分區跨縣市認養責任區爭議，都隱隱牽動黨內矛盾；有藍委就直言，「國民黨要有被討厭的勇氣」，不能因為害怕被罵，就自我閹割。

黨主席江啟臣上任後積極改革，與黨團總召林為洲、書記長蔣萬安溝通順暢，對於黨團立場和策略彼此也有默契，但近期部分不分區和資深立委在許多議題上都與黨中央、黨團意見相左，成青壯派領導核心的挑戰。

在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒之際，國民黨團幹部勸說黨籍立委，針對疫情相關的質詢、提案能更謹慎小心，不具名立委表示，雖黨團幹部並未明講，但大家都了解幹部希望在整體大環境「順時中」的情況下，黨籍立委也能低調一點，不要逆勢而為。

不過，另名不具名立委認為，國民黨身為在野黨，理應扮演好監督執政黨的角色，國民黨肯定執政黨在防疫上的表現，但是有關預算、口罩存量、防疫政策等，該質疑的還是應該質疑。

「國民黨要有被討厭的勇氣。」該立委表示，國民黨不能因為害怕被罵，就自我閹割立委權責，搞得現在很多辦公室不敢批評執政黨，只敢回歸自身專業，頻打安全牌。

熟悉立院運作的黨內人士舉例說，國民黨立委翁重鈞日前提案凍結8成防疫預算挨轟，最簡單的回擊方式，就是找當年SARS發生時民進黨立委凍結預算的例證，國民黨團不是不能監督，而是應準備好資料和彈藥，面對批評一一回擊，不該喪失在野黨角色。

此外，黨中央、黨團日前處理不分區立委吳斯懷失言風波的方式，也讓部分黨內不分區立委不以為然。

一位不具名的不分區立委直言，江啟臣多次公開在媒體上抨擊吳斯懷，更揚言不排除祭出黨紀，還要擬定立委考核評鑑制度，作為不分區立委去留標準，明顯就是打自家人給外人看，隨民進黨起舞。

該立委說，不只不分區看不過去，也有區域立委在黨團大會中跳出來為吳斯懷說話；若黨中央繼續針對不分區，未來青壯派可能反成黨內少數。

近日江啟臣與國民黨組發會要不分區立委跨縣市認養責任區，還要不分區跑紅白帖、在當地養助理處理選服以及與在地議員成立聯合服務處等，再度引發反彈。有不分區立委當下直言，這樣的制度不可行，整體規劃不夠周延；更有人質疑這樣的區域劃分方式恐成「3個和尚沒水喝」。

黨內立委認為，江啟臣等青壯派之所以全面接班，是乘載外界對國民黨世代交替、改革期待，但若把與青壯派立場不同的不分區、資深立委都推往另一邊，不但將傷害黨的形象，也將動搖領導威信。（編輯：郭萍英）1090404