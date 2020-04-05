台灣防疫國際矚目 外交部推特臉書3月成長20%

（中央社記者游凱翔台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣秉持「Taiwan Can Help」在網路持續對外發聲，外交部統計推特（Twitter）3月成長2萬5700人，幅度22%；臉書（Facebook）成長3萬2479人，幅度20%。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，而台灣面對中國的大外宣，總統蔡英文的社群操盤手3月初號召「辣台派」一起打國際賽；蔡總統推特一個月內增加近10萬追蹤人數，近日已突破90萬人追蹤，堪稱台灣政府對外最大宣傳的平台之一。

除此之外，根據外交部統計，外交部推特自民國107年4月成立之後，截至5日下午2時，跟隨者人數為11萬5200人，其中總統蔡英文開始打國際賽，及「Taiwan Can Help」口號在國際發酵外，3月單月就成長了2萬5700人，成長幅度達22%。

外交部官方臉書粉絲團在106年7月成立，同樣統計截止至下午2時止，跟隨者人數共16萬4252人，其中3月單月就成長了2萬2479人，成長幅度約20%。

以外交部臉書粉絲團為例，外交部昨天發布布拉格市長賀瑞普（Zden ek Hrib）、捷克參議員德拉霍斯（Jiri Drahos）拍攝影片感謝台灣的貼文後，按讚人數已近萬人，同時也有高達1386次分享。

此外，由於台灣捐贈義大利醫療設備，義駐台代表紀大為（Davide Giglio）也拍攝影片致謝，外交部2日發布後，按讚數達到1.3萬，分享次數也高達2367次。

外交部日前曾經表示，此次的疫情需要全球團結共同應對，而台灣及人民適時對國際伸出援手，以實際行動支持，不僅證明「台灣可以幫忙，台灣正在幫忙（Taiwan Can Help，and Taiwan is Helping）」， 也應驗「團結更強大（Stronger Together）」理念。（編輯：林興盟）1090405