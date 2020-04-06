黨公職募款狀況差 江啟臣：將制定可落實辦法

（中央社記者劉冠廷台北6日電）國民黨自2017年實施黨公職人員募款責任額制度，但繳交狀況不盡理想，國民黨主席江啟臣今天說，改革委員會將討論此問題，制定出更為可行、合理的改革版本，期待能落實相關的規定。

國民黨自2017年起實施黨公職分攤金及募款責任額制度，但繳交狀況始終不理想，2018年、2019年每年中央黨部與地方黨員設定可進帳1.2億元，最後僅分別進帳8000多萬與近6000萬元。

至於在縣市公職募款分攤金收取的狀況上，2018年有20個縣市完成率不到五成，其中宜蘭、雲林、嘉義縣市、澎湖、基隆、連江7縣市掛零；2019年則有9個縣市募款額掛零，甚至包含台中、高雄等直轄市。

對此，江啟臣今天表示，國民黨的黨公職分攤金是現在黨部運作的重要經費來源之一，然而確實因為執行的情形不甚理想，讓黨部的財務壓力增加。

江啟臣指出，改革委員會也將討論此一議題，制定出更為可行，更加合理的改革版本，期待能落實相關的規定。他也呼籲黨內公職人員，共體時艱、克盡職責，把黨真正當成一個大家庭，才能一同共度難關。

不願具名的中常委則表示，對於不願繳交募款金額，黨內都有相關辦法，就看黨中央要不要去執行而已，所以目前所出現的問題，只是執行面上的問題，並不是法規面的，黨中央還是要展現魄力。

對於縣市長繳交情況不理想，這位中常委直言，那下次要選舉的時候，就不要用國民黨的名字選；要不，未來黨中央就跟要參選縣市長或是民意代表的人先收這些錢，若沒選上再退回也可以。

根據國民黨現行黨公職募款責任額度，黨主席每年1000萬元、副主席200萬元、中常委50萬元、立委30萬元、中評委5萬元；地方公職部分，直轄市長200萬元，本島與外島縣市長分別為60萬元與30萬元，縣市議員、鄉鎮市長5萬元。（編輯：紀淑芳）1090406