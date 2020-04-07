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傳國民黨要搬家 江啟臣：盤點辦公空間後再思考

最新更新：2020/04/07 11:37

（中央社記者劉冠廷台北7日電）外傳國民黨為了縮減開支，考慮另覓中央黨部，國民黨主席江啟臣今天說，黨的財務狀況，不足以負擔這麼高的租金，已請行管會進行空間盤點，後續會思考要搬去哪，或找適當地點。

媒體報導，國民黨中央黨部位於台北市八德路的八德大樓租約明年底到期，黨內對是否續租有不同意見，江啟臣日前競選黨主席時，曾說可考慮租約到期後搬到其他地方。黨務人士說，目前確實認真考慮搬家。

江啟臣上午接受媒體訪問時表示，已請秘書長李乾龍、行管會全面盤點可用空間、多餘空間，再思考未來要搬去哪，或是重新尋找適當地點。

他坦言，以現在國民黨的財務狀況，是不足以負擔這麼高的租金，再加上沒用到那麼多的空間，因此在開源節流的原則下，必須先做相關的盤點與檢討。

江啟臣說，資源如何運用，發揮最大的效應，這是檢討辦公地點、空間上最大的原則；昨天的內部會議，李乾龍已要求行管會，在空間盤點上，在最短時間內做出建議。

此外，江啟臣也談到黨公職的募款狀況，他說，黨公職分攤金是2年前制定與實施，落實狀況的確不如預期，也有不少黨員提出檢討與質疑的聲音，這部分在改革委員會中的財務健全小組，會納入檢討。

江啟臣表示，黨公職的募款分攤金，最大用意是減輕黨中央與地方黨部的財務負擔，所以未來檢討的目的，就是希望能找出具體可行的實施方案，才可達到當初設計這套制度的目的。（編輯：謝佳珍）1090407

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