革實院土地案聽證會 國民黨批黨產會是太上皇

（中央社記者王承中、余祥台北8日電）黨產會今天召開革實院土地案聽證會，國民黨行管會主委邱大展表示，此案已經三審定讞，絕無不法，黨產會還開聽證，難道是太上皇。元利建設則說，請停止強盜行為，不要將手伸進民間企業。

黨產會調查報告指出，若該案為國民黨不當取得的財產，且元利建設無正當理由以明顯不相當的對價自國民黨取得，將向國民黨追徵2億8805萬元，而元利建設應返還共500坪的土地。

元利建設規劃在台北市文山區國家發展研究院的基地內興建豪宅，但不當黨產處理委員會質疑土地來源涉不當黨產，今天召開「元利建設企業股份有限公司取得原社團法人中國國民黨名下革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊院區土地」聽證會。

邱大展受訪表示，該案法院已經三審定讞，早已澄清國民黨買賣的土地供作國民黨訓練機構使用，以今天的政黨法規也絕無任何不法。黨產會連法院三審定讞的案子都開聽證，難道是太上皇，中華民國司法要聽法院，還是黨產會？

邱大展指出，因為該案扯上台北市長柯文哲，所以黨產會才要超前部署，今天辦聽證。元利建設是無辜的，是黨產會株連九族的受害者。當初該案在公開競標後，經流標4次，元利才標到，結果被拿來開聽證會，蔡政府不應將政治黑手伸入民間企業、司法系統。

黨產會擬對國民黨追徵新台幣2.8億元，邱大展指出，胡說八道，不知道黨產會怎麼算出來的，根本是自由心證。

國民黨也發出聲明表示，黨產會突襲式召開聽證會，本案是5、60年前的案件，國民黨僅有5天時間準備資料，召開聽證會罔顧程序正義，國民黨嚴重抗議。黨產會調查報告內容錯誤百出，甚至故意偽造，恐涉及偽造公文書。

元利建設也發聲明指出，若藉革實院土地案，進行政治鬥爭並凌駕法律、專業，元利絕對不會配合演出。若黨產會認定革實院土地是不當黨產，請找國民黨，不是要善意第三人的元利建設買單。

黨產會調查報告指出，民眾葉頌仁在民國105年向黨產會陳情，革實院前中興山莊用地範圍內的土地，是其父親葉中川於民國53年以明顯不相當對價移轉給國民黨，是國民黨不當取得財產。國民黨在94年將名下包含葉家原有土地在內的前中興山莊用地售予元利建設。

黨產會指出，元利建設取得本案土地面積共2萬3777坪，買賣價款為新台幣42.5億元，國民黨實際獲得價款為38.3億元，每坪16.11萬元，其中葉家原有土地在本案土地內的權利範圍約為1788坪。

黨產會表示，若葉家原有土地為國民黨不當取得的財產，且元利建設無正當理由以明顯不相當的對價自國民黨取得，應向國民黨追徵2億8805萬元，而元利建設應返還共500坪的土地。（編輯：謝佳珍）1090408