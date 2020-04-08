疫情惡化 駐印度代表處擬派專機接國人返鄉

（中央社記者康世人新德里8日專電）印度武漢肺炎疫情擴大，考慮延長21天全國封鎖期，駐印度代表處正洽詢中華航空公司安排撤僑專機，今天並向印度、孟加拉等地台灣僑社發函，了解僑胞搭乘專機返台意願。

根據民間團體蒐集印度各省即時通報資料，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例到今天中午已達5360例，死亡人數達164例，最嚴重的馬哈拉什特省確診病例更破千例，疫情持續擴大。

因此，在多個省的省長、代表及專家提出建議後，印度政府正考慮自3月25日零時起的全國封鎖21天禁令後，再延長封鎖期，印度總理莫迪今天更聽取朝野國會議員的意見。

鑑於印度疫情發展仍難預料，駐印度代表處官員告訴中央社記者，已與政府和中華航空公司研擬安排專機，以便適時協助在印度的台灣僑民返國。

目前，在駐印度代表處經濟組努力與印度外交部、日本政府及日本航空、全日空聯繫下，已有20多名台灣人搭乘日航、全日空專機由新德里前往東京轉機回台。

駐印度代表處今天已透過電子郵件發函給各地台商組織和台僑社群，調查有意願搭專機回台的台灣僑民人數，並希望各台僑社團14日前把意願表名單送回駐印度代表處，以方便後續安排。

駐印度代表處指出，一旦確定租用華航客機以專機方式協助台灣僑民返台，包括到新德里的交通及航班費用，甚至需要在新德里暫時住宿等相關費用，都由搭機者自行負擔，但駐印度代表處可代為協助安排。（編輯：高照芬）1090408