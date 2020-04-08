反制罷韓 高市府國民黨分進合擊

（中央社記者余祥台北8日電）反制罷韓，高雄市政府與國民黨中央、立院黨團分進合擊，黨內人士表示，韓國瑜專心市政，避免延會爭議成為綠營提款機，另一方面主攻法律戰，強打連署偷跑有違法之虞，盼拉高層級，不只是為個人，而是為制度而戰。

高雄市選委會審查通過罷免市長韓國瑜二階連署書達罷免門檻，並估計罷免投票6月中舉行。

國民黨內人士表示，目前有三方面反制罷韓，韓國瑜方面專心市政和防疫工作，近日也積極聽取各局處簡報，更親自視察，主要反制民進黨議員一再用韓國瑜要用延會逃避監督，把此議題當成提款機。

在與立法院黨團配合方面，韓營人士表示，他們感受到黨籍立委的善意，包括前幾天在內政委員會質詢連署提前偷跑一事，質詢中選會主委李進勇，以及在隔天就召開記者會趁勝追擊。

接下來，韓營人士也表示，希望立院黨團在防疫攻防加大力道，若國民黨得分，某種程度也是在幫助韓國瑜，另也盼在紓困、防疫經費上，立委能扮演更多角色，為地方爭取經費。

至於法律戰部分，韓國瑜陣營認為罷免活動及連署書簽署，在韓國瑜就職未滿1年開始進行，提前偷跑，今天已經委託前新聞局長王淺秋、律師葉慶元到台北高等行政法院對罷免案聲請停止執行；此外，針對疑似非本人親自連署的連署書，韓陣營接下來也會提告，追究偽造文書的責任。

國民黨組發會主委葉壽山受訪時表示，學界和法界多有建議韓國瑜，這已經不只是利益關係人的問題，而是全部公職人員都適用，如果偷跑連署可以被接受，那現在剛上任的立委、甚至是總統蔡英文現在就可以開始連署罷免。

葉壽山說，選舉人當選後，要給他一段時間考核，尤其縣市長預算都是前一年編列，在還沒有表現的情況下，就提出罷免，完全是政治作為；另外，罷免的選務耗盡人力和社會成本，顯然也非大家所樂見。

黨內人士表示，行政法院約一週左右將會做出裁示，韓營有意將此議題打成更高層面，不只是攸關韓國瑜個人，而是整個體制的問題；不過，若法律戰打不贏，也只能回歸到投票面，繼續努力。

至於是否擔心此舉反激化高雄市民，國民黨中常委田方倫認為，這件事情早就已經被罷韓團體激化，挑鬥藍綠敏感神經，在沒有選舉的年份，還要充滿政治考量。（編輯：蘇龍麒）1090408