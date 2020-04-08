外交部：將與日方合作防疫 落實台灣能幫忙

（中央社記者陳韻聿台北8日電）日本因武漢肺炎疫情發布緊急事態，內閣官房長官菅義偉今天說，將透過日本台灣交流協會處理台灣支援防疫物資相關事宜。外交部今天說，已準備好與日方合作，落實「台灣能幫忙」承諾。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情，日本首相安倍晉三昨天基於「新型流感對策特別措施法」，針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，從昨天起實施一個月。

總統蔡英文隨後在推特以日文發文表示，台日將攜手克服困難，並附上「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）、「台灣正在幫忙」（Taiwan is Helping）日本版圖文，展現台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

此外，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙昨天指出，在確定台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考慮。

安倍晉三、菅義偉，以及日本駐台代表泉裕泰今天紛紛對台灣方面的關心和支持表示感謝，並肯定「台灣模式」防疫成果及國際貢獻。

其中，安倍晉三今天下午轉推蔡總統推文，並以中文對台灣民眾的鼓勵支持表示誠摯感謝，「日本台灣一起加油」。菅義偉上午則在例行記者會回覆媒體提問時說，想對台灣的溫馨支援表達感謝，面對2019年冠狀病毒威脅，各國家地區應加強合作；關於台灣願捐贈或供應口罩給日本一事，希望透過日本台灣交流協會處理。

外交部發言人歐江安傍晚表示，台日互為密切合作夥伴及重要朋友，過去已攜手度過九二一大地震、311東日本大地震等，並發展出深厚穩固友情，歷久彌新、建構相互伸援的優良典範。台灣相信此次能與日本深化合作，攜手對抗武漢肺炎疫情挑戰，相互扶持、共度難關。

歐江安說，全球防疫體系不應存在地理空白，病毒也不分國界，台灣有意願、有能力貢獻國際社會，在不影響國內防疫需求前提下，已準備好對國際社會伸出援手，善盡負責任國家所應盡義務。外交部將持續與日本及其他理念相近國家攜手合作，落實「台灣能幫忙，而且正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping）的莊嚴承諾。

相關人士表示，關於援助日本防疫抗疫一事，台日雙方正透過既有管道討論協調，尚屬初步階段。（編輯：林興盟）1090408