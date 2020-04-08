蔡總統：台灣口罩穩定供應 盼酷碰券刺激消費

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）總統蔡英文今天前往桃園市參訪「旭富製藥科技股份有限公司」後指出，台灣的口罩穩定供應，希望民眾珍惜不要浪費，也希望未來酷碰券的發行可以刺激台灣民眾消費。

蔡總統參訪後接受媒體聯訪表示，在抗疫期間，每個人都有需扮演的角色，身為總統，應該要最注意健康，自己與團隊不但勤洗手，也在該戴口罩的時候戴上口罩，在很多生活習慣上，例如保持社交距離或戴口罩等行為準則，「指揮中心告訴我做什麼，我就跟著指揮中心做什麼」。

記者詢問，目前民眾對政府的口罩政策及酷碰券仍有爭議。蔡總統對此指出，國內口罩生產量持續增加，目前每天生產1500萬片，捐贈量只占國內產量「很有限的比例」，政府後續也會確保國內口罩的需求及充分供應。

蔡總統表示，因為政府的超前部署，政府從原先的7天3片增加到自9日起14天9片口罩，這是在不同的時間，依台灣的能量及疫情而增加，後續若有必要也會調整，就台灣的口罩供應量與國內的需求來看，可說是穩定供應。

至於酷碰券，蔡總統指出，是在疫情告一段落，要開始走向經濟復甦時政府才會釋出，希望提供足夠的誘因讓大家去消費，所以要確保政府所發行的酷碰券，或用其它方式能誘導出需要的消費。

蔡總統表示，政府過去曾全面性發放消費券，結果並未增加消費，而是某種程度取代現金的消費，但酷碰券的好處是，在現有的消費上，會增加消費，現金的問題是，很多人拿到現金未必會去消費，這是兩者最大的不同。

記者提問，蔡總統是否有方法可讓口罩多次使用。

蔡總統指出，「我們就聽專家的意見吧」，在全球疫情延燒情況下，每個口罩都很珍貴，也是防疫的重要物資，雖然自己並不會蒸口罩，但會珍惜也希望大家不要浪費。

面對即將來臨的五一勞動節連假該如何因應，蔡總統表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中及行政院長蘇貞昌都曾說過，政府會視後續疫情狀況而考量，目前並未規劃調整或有不一樣的措施。

最後有記者詢問，中國武漢解封後政府的處理及因應方式。對此，蔡總統指出，武漢封城解除還要再看後續疫情的掌控，目前仍持續觀察中，政府當然希望透過適當的安排接回國人；至於用什麼方式，在什麼樣的時間點，會持續與對方溝通。（編輯：戴光育）1090408