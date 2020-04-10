五一連假防疫 蘇貞昌：交通總量管制和分流

（中央社記者余祥台北10日電）武漢肺炎疫情升溫，外界專注五一連假防疫措施，行政院長蘇貞昌今天答覆國民黨立委林思銘質詢時表示，將會在停車場進行總量管制，某些地方也會分流，以保障國民健康。

立法院今天進行施政總質詢，邀請蘇貞昌備詢。

林思銘說，政府希望民眾在清明連假維持社交距離，顯然是破功，五一連假馬上都要到了，若以車流控制人流，是否是很好的防疫措施。

蘇貞昌表示，台灣是全世界少數還能正常生活、自由活動的國家，很多國家已經鎖國、禁止人民出門，清明連假透過呼籲、規範和指引，原本希望民眾自律，到景點都能維持社交距離，但有了上次經驗，這一次五一連假，若大家都出來，超過一定數量，在停車場總量管制，在哪些地方也會進行分流，保障民眾健康。

林思銘問說，是否在到景點之前就要有指引，讓民眾了解不能再去某些地方。

交通部長林佳龍說，所有的高速公路、快速道路上的LED都會預告車流，若某些地方達到車流量也會有警示。

至於五一連假是否要全程、全面戴口罩，蘇貞昌說，什麼時候戴口罩、什麼場合該帶，指揮中心已經有規範、指引，這部分不是由政府命令，而是請民眾遵照指揮中心的規範做，這不是政策判斷，是專業考量。

林思銘詢問，如果清明連假出遊後出現了群聚感染，五一連假是否可能取消，蘇貞昌說，目前沒有；但疫情發展千變萬化，他們會隨時緊盯，如果有任何急劇變化，指揮中心跟政府團隊會隨時因應，不一定是哪一天宣布，而是隨時宣布、應對，防疫如作戰，隨疫情變化隨時應對。（編輯：蘇志宗）1090410