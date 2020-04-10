蘇貞昌：防疫做到嚴密但不侵犯個人隱私

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委李貴敏今天質詢防疫與隱私權之間的分界，她反映民眾對此有疑慮。行政院長蘇貞昌答覆，政府拿捏都很小心，希望防疫做到嚴密，但不侵犯個人隱私。

立法院會今天進行施政總質詢，李貴敏指出，民眾擔心行政單位執行防疫時會不會每個人心中各有一把尺，造成主管機關講的和執行單位做的程度不一樣，執行出來的結果侵犯民眾隱私，她舉例，譬如手機或行動裝置監控的分野在哪裡。

蘇貞昌答覆，「沒有要監控民眾」，而是對於疫情掌握希望儘量做到不要有防疫破口，對於民眾也沒有侵犯隱私的作為，防疫總是希望能夠做到不要有漏洞。

李貴敏再舉例，前兩年為了洗錢防制，銀行最後在落實時，有些行員的做法比檢方還更嚴格，匯一筆錢不但要被問資金來源，如果是來自供應商的錢，還要被要求提出相關發票等等，這就是執行單位與主管機關在執行過程中會不會有個人主觀不一，導致原來法令規定是美意，實際執行反而變成超過界線，侵害民眾隱私。

蘇貞昌表示，洗錢防制希望銀行能了解客戶，但也許執行讓客戶覺得做的過頭，他一上任後也曾傾聽民眾的怨言，就此要求金融監督管理委員會與財政部「不能做的超過」。

至於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防疫，蘇貞昌說，目前並沒有民眾抱怨做的超過，民眾也不希望防疫有破口，政府拿捏都很小心，希望防疫做到嚴密，但不侵犯個人隱私，也會請執行單位千萬不要一人一把尺做的過頭。

李貴敏要求蘇貞昌承諾，將來防疫期間過了之後的退場機制，民眾個資不會被做為其他用途使用，也能夠確實刪除。蘇貞昌對此答覆，「這是應該的」。（編輯：楊凱翔）1090410