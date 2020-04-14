藍指紓困發現金備有級距表 綠稱沒看到資料

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北14日電）針對紓困條例追加預算，國民黨立法院黨團今天表示，現階段發現金最實在，且也提出排富的級距表；但民進黨立法院黨團則說，協商時沒看到資料，怎知有這級距表。

立法院長游錫堃今天再度召集朝野協商，討論行政院等提出的紓困特別條例修正草案；藍綠立委就國民黨團主張排富發新台幣1000億元現金紓困議題脣槍舌戰，會議在中午12時左右結束，未有共識。

隨後國民黨團召開記者會，黨團書記長蔣萬安表示，現階段發現金最實在，看得到、吃得到，政府的紓困計畫讓民眾看得到吃不到，流程繁瑣，所以國民黨團主張發現金，且負責任的提出排富計算基準。

蔣萬安說，如果各黨團有更好的排富方式，國民黨團也願意溝通，好好理性討論，讓發現金的制度做細緻的規劃，而不是用抹黑、造謠、假消息的方式，甚至說國民黨團沒拿出排富的計算方式，以圖表的方式在網路上抹黑。

會中國民黨團也播放昨天以及今天協商的影片，蔣萬安說，事實會說話、證據在眼前，昨天下午的協商，他就已拿出排富的計算方式，請民進黨停止惡意的造謠，否則接下來誰還敢協商；昨天協商時國民黨團所提出的協商動議中，也很清楚的說明要如何排富，民進黨團卻說沒有排富標準，他呼籲朝野能理性坐下來談，停止抹黑。

對此，民進黨團也召開記者會回應，黨團幹事長鄭運鵬說，本來預計下午院會能三讀通過特別條例修正草案，星期五行政院長蘇貞昌就能到院會報告特別預算，但國民黨團有備而來讓協商破局，今天就沒辦法處理，非常遺憾。

鄭運鵬說，希望國民黨未來幾天能參加朝野協商，在星期五讓特別條例修正通過，下週行政院才能提出特別預算報告、備詢。國民黨團說有在協商時提出紓困補助金發放分配表，但在朝野協商中根本沒看到，「我們不是通靈少女」，沒人看到的資料，怎麼會知道有這個級距表。

鄭運鵬表示，行政院版提出1035億元紓困對象很清楚，包括薪資補貼、自營工作者補貼、弱勢補助、減班休息者補助、擴大就業補助等，是救急又救困；國民黨團版則是人人有獎，「以他們的版本，我們沒辦法接受」。

民進黨團書記長鍾佳濱表示，國民黨團版的紓困補助金發放，是依所得稅級距，排富則是從應課所得稅的611萬戶中，排除所得稅率30%以上的約15、16萬戶，人數不超過100萬人，以這樣的方式不僅是反紓困，更搞得人比人、氣死人。（編輯：林興盟）1090414