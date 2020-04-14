何美鄉：台灣社區感染風險低 口罩政策別再加碼

（中央社記者葉素萍台北14日電）中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天說，台灣社區感染的風險非常低，2週9片口罩、以及強制戴口罩的政策不要再加碼；她說，夏天疫情會趨緩，但未來的冬天可能會變嚴重，可能需要把一些物資留到那時候。

全球台灣醫衛總會、台灣世衛外交協會、台灣聯合國協進會等醫衛團體今天在立法院舉辦「戰勝武漢肺炎台灣與全球齊力」直播論壇。

何美鄉出席論壇發表「台灣最佳防疫解決方案」。她提到，現在武漢肺炎各國確診人數除上人口數，會發現，沒有一個國家的感染率超過1%，所以距離安全的那段路還遙遙無期。

她說，要得到群體免疫才能安全，群體免疫一個是自然感染，另一個就是要靠疫苗，行政院告訴大家年底就有疫苗了，但那個疫苗是緊急疫苗，只能走過臨床試驗的第一期，也就是，疫苗大約是安全的、應該有某種程度可以刺激對的抗體，但因為數量不會很多，所以把它留給最寶貝的醫事人員使用，全民可以使用的時間，最樂觀估計也要到2021年。

何美鄉說，台灣到目前為止，無源頭的本土病例僅12人，或許有人說，還有其他無症狀感染者，但不管如何，「它是手算得出來的病例」，現在2300萬人走在街上要碰到他們（無症狀感染者），「其實還蠻有點像中樂透一般，有點難，社區感染的風險很低」。

何美鄉指出，她去拜訪一些長者，長者們有「社區感染的恐慌症」，80歲的老人嚇到不行，不敢出去，但這樣他們會老得非常快，因此，她會建議防疫專業團隊用專業方法評估社區感染風險，告訴大家如何減低風險，同時鼓勵大家還是要努力地生活，「還是要活絡，還是要某種程度回歸到正常生活狀態」。

何美鄉說，所有呼吸症，就是冬天來攪擾，夏天病例降到很低，趁著夏天，應鼓勵大家補充營養、提升免疫力。

何美鄉表示，從實證醫學角度，她會建議政府「不要在戴口罩這件事再加碼了」，當然一樣要勤洗手、人多的地方還是要戴口罩，不過，2週9片口罩不用再加碼了，強制戴口罩的政策也不要再加碼了。

她說，其實3月疫情已控制很好，控制方法足夠了，「結果4月又加了捷運、又加了市場（要戴口罩）」，或許那時害怕連假，她了解，但連假過了，沒問題，就退下來，不要浪費。

另外，她也建議，讓輕症的人，時間到了，14天後就讓他們回家，若不安心，就稍微居家隔離一下，這樣可以減低醫療資源運用，同時讓醫事人員在未來一段時間喘口氣，讓一些人可能到國外，拜訪疫情比較嚴重的國家，交流了解如何治療病人，因為未來的冬天不知道會怎樣，最不好的狀況是病例快速增加，那時台灣醫事人員、病房可能不太夠，所以這段時間就開始演練不必到病房、不必到醫院，就在家裡面（隔離）。

何美鄉也提到，當全世界回歸到某種狀態的活絡度，台灣也要思考如何顧及防疫與經濟、生活，必須想辦法弄出非常高敏感度的檢疫方式，在機場檢疫，不需要隔離的就放行，讓國際旅客來台灣可以做想做的事，但「目前這個檢驗方法並不存在」，因為必須要用蛋白質、核酸、抗體檢驗，這個要花很多時間做研究。（編輯：楊凱翔）1090414