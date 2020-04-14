台灣捐贈教廷28萬片口罩 梵蒂岡表感謝

駐教廷大使李世明（左5）代表台灣向教廷致贈口罩，梵蒂岡藥局負責人穆拉卡（左4），義大利主教團秘書長盧索（左3）與靈醫會羅馬分會代表皆出席。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 109年4月14日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡14日專電）駐教廷大使館今天代表台灣捐贈教廷28萬片口罩，教廷指定窗口梵蒂岡藥局負責人出席儀式，並代表教廷國務院、梵蒂岡城國主席表達對台灣人民與政府的感謝。

捐贈儀式在駐教廷大使館舉行，由駐教廷大使李世明代表台灣向梵蒂岡藥局主任穆拉卡（Binish Thomas Mulackal）捐贈。出席捐贈儀式的另包括義大利主教團秘書長盧索（Stefano Russo），以及靈醫會羅馬分會的男女修會代表等。

盧索感謝台灣向教廷捐贈這批口罩，其中15萬片將應梵蒂岡藥局之請分配到全義大利227個教區，提供神職人員與第一線醫護人員使用，並分送給多家天主教醫院。

代表靈醫會出席的神父卡伍佐（Donato Cauzzo）則特別感謝，台灣人民響應靈醫會義籍神父呂若瑟的呼籲，短短6天募集破億捐款援助義大利。

李世明表示，台灣成為世界公認防疫成功的少數國家之一，除了因為政府反應迅速，及早採取全面防疫措施，有效篩檢追蹤案例，也歸功於徹底的衛教宣導，讓全民都有高度防疫意識。

李世明表示，在台灣早已「全民戴口罩」，戴口罩被認為是防止病毒傳播非常有效的方式，因此台灣捐贈大量Made in Taiwan的優質合格口罩，盼協助教廷和所屬的義大利教區度過難關。

這批口罩來自台灣向歐盟捐贈的700萬片口罩，口罩9日空運至盧森堡機場，隨後依預定分配數量運往其他歐洲國家。其中捐贈教廷的28萬片口罩在今天上午運抵。

致贈教廷的口罩箱子皆貼有中華民國與教廷兩國國旗，代表雙邊友誼與共同抗疫，並貼上「健康為全民」（Health for All）、「台灣正在幫忙」（ Taiwan is Helping）等貼紙，凸顯台灣期盼被納入世界衛生組織的訴求。（編輯：陳惠珍）1090414