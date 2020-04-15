司法院：國民參審可增進對司法的瞭解及信賴

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院司法及法制委員會今天審查國民參審草案。司法院秘書長林輝煌說，刑事審判引進國民參與，能彰顯國民主權理念、提升司法透明度，也可適度反映國民法律感情，增進國民對於司法的瞭解及信賴。

司法院與行政院曾在民國107年4月會銜將「國民參與刑事審判法」草案送立法院審議，但因第9屆立委未完成立法，法案屆期不續審，行政院會3月19日再次通過草案，與司法院會銜送立法院審議。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院、行政院函請審議國民參與刑事審判法草案。

草案規定，年滿23歲，具有高中職以上同等學力，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

草案規定，有國民法官參審的案件，將由3名職業法官、6名國民法官，組成國民參與審判法庭，共同進行審判。適用案件包括，最輕本刑10年以上有期徒刑之罪、其他故意犯罪因而致人於死者，但少年刑事案件與毒品危害防制條例案件除外。

審理程序上，草案明定採卷證不併送制度，也引進證據開示與書狀先行制度。至於國民參與審判的終局評議部分，由法官與國民法官就事實的認定、法律的適用與科刑共同進行討論；有罪的認定，是以包含國民法官及法官雙方意見在內達2/3以上的同意決定等。

法務部所提書面報告指出，這次的會銜版採行參審制，使職業法官與來自社會各界不同背景的民眾進行對話交流，最終判決結果較能包含法律專業與非法律專業意見的多元價值，有助社會與司法的對話交流，因此法務部贊同實行國民參與刑事審判制度。

司法院表示，世界各國的國民參與刑事審判制度，均已隨時代變遷與社會需求，按照各國國情及法律制度進行適當的調整，可以說現今已無原始的參審制或陪審制，而國民參與刑事審判法草案，也是兼採參審制與陪審制特長的國民法官參與審判制度，例如國民法官的選任模式，即納入典型陪審制元素等。（編輯：蘇志宗）1090415