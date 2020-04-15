馬辦再籲發現金紓困 政院：不想重蹈覆徹

（中央社記者顧荃台北15日電）前總統馬英九辦公室今天再度呼籲發現金紓困，行政院發言人Kolas表示，不認同無差別、一次性的發現金，過去馬政府無差別發放的消費券成效不彰，「我們不想重蹈覆轍」。

馬英九辦公室表示，疫情對經濟的傷害遠超過金融海嘯，現金紓困才是真正「看得到也吃得到」的方案，呼籲政府苦民所苦，以現金紓困「還稅於民」。即使是消費券，也可讓民眾用於支應民生開銷，降低現金支出壓力。對比政府將推出的酷碰券，「跟發現金相比，哪種方式較能實際幫助民眾，隨便問一個路人就可得到答案。」

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，政府有發現金，就等立院通過特別條例修正草案，而且發現金的額度超過新台幣1000億元，比馬英九時代發的消費券還多。

她說，發放現金的對象包括艱困企業的員工、各式自營業者、藝術文化工作者、農漁民、中低收入戶等，但亟需立院盡速通過特別條例修正案與特別預算，人民正在等待。

Kolas表示，政府有發現金，但不認同無差別、一次性的發現金，過去馬英九執政無差別發放的消費券成效不彰，結果多方證明效果不如預期，發完後並未帶動經濟復甦，「我們不想重蹈覆轍」。

Kolas說，目前政府的紓困方向是要把錢花在刀口上，讓真正需要幫助者度過難關，並且保住大家的工作，除了可以先領到救急救窮的紓困補助，還要留得青山在。政府要協助民眾保住工作、撐住企業，才能繼續面對經濟衝擊為每個家庭帶來的挑戰。（編輯：謝佳珍）1090415