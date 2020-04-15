更多編輯台推薦新聞：
女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動
政治

女性領導人防疫成功 CNN讚蔡總統果斷行動

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】
政治

獨家／台灣廣告登紐時 WHO 13點回應【中英全文】

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不
國際

整理包／中國隱匿疫情還發動大外宣討讚美 歐美齊聲說不

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長
國際

專題／時報廣場空蕩成新常態 紐約擺脫疫情陰影路漫長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國土計畫法投錯票 高嘉瑜自爆被罰1萬元

最新更新：2020/04/15 17:15

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院會3月中處理國土計畫法修正草案是否付委審查時，民進黨立委高嘉瑜投錯票，雖隨後向主席台表達，這次投票與民進黨團意見一致，而她今天在臉書發文指出，收到黨團新台幣1萬元的罰單通知。

對此，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，黨團成員若對罰款內容有疑義，可向紀律委員提出申覆。

立法院會3月13日處理報告事項時，針對行政院版本的國土計畫法部分條文修正草案，國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團都提議退回程序委員會重新提出；民進黨團對於退回程序委員會表達異議，因此進行表決。

經過表決，反對將全案退回程序委員會的有58人、贊成者41人、棄權1人，贊成者少數，因此全案交付內政委員會審查。投票過程中，高嘉瑜投下贊成票，與民進黨團立場為反對全案退回程序委員會不同，不過，隨後高嘉瑜也向主席台表達，這次投票與民進黨團意見一致來補救。

高嘉瑜今天在臉書發文指出，「收到第一張國土計畫法表決罰單」，而她也附上照片，內容指出「高嘉瑜委員表決投贊成票（本案黨團立場反對），與黨團立場不一致，依據黨團強制動員辦法第2條第1項規定，應處罰款1萬元」。（編輯：林興盟）1090415

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報