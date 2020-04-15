國土計畫法投錯票 高嘉瑜自爆被罰1萬元

（中央社記者王揚宇台北15日電）立法院會3月中處理國土計畫法修正草案是否付委審查時，民進黨立委高嘉瑜投錯票，雖隨後向主席台表達，這次投票與民進黨團意見一致，而她今天在臉書發文指出，收到黨團新台幣1萬元的罰單通知。

對此，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱表示，黨團成員若對罰款內容有疑義，可向紀律委員提出申覆。

立法院會3月13日處理報告事項時，針對行政院版本的國土計畫法部分條文修正草案，國民黨團、時代力量黨團、民眾黨團都提議退回程序委員會重新提出；民進黨團對於退回程序委員會表達異議，因此進行表決。

經過表決，反對將全案退回程序委員會的有58人、贊成者41人、棄權1人，贊成者少數，因此全案交付內政委員會審查。投票過程中，高嘉瑜投下贊成票，與民進黨團立場為反對全案退回程序委員會不同，不過，隨後高嘉瑜也向主席台表達，這次投票與民進黨團意見一致來補救。

高嘉瑜今天在臉書發文指出，「收到第一張國土計畫法表決罰單」，而她也附上照片，內容指出「高嘉瑜委員表決投贊成票（本案黨團立場反對），與黨團立場不一致，依據黨團強制動員辦法第2條第1項規定，應處罰款1萬元」。（編輯：林興盟）1090415