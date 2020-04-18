江啟臣將指派5縣市長為常委 黨內憂反傷韓國瑜

（中央社記者余祥台北18日電）國民黨黨章去年修正新增黨主席指派5位縣市長為指定中常委，黨主席江啟臣下週將宣布人選，其中包括高雄市長韓國瑜。中常委多表示樂觀其成，未來可將南部聲音帶入中常會，但也憂心將對韓國瑜罷免案造成負面影響。

國民黨2018年在九合一選舉中贏得15縣市執政權，前國民黨主席吳敦義為廣納新民意以及呼應外界對於黨務革新的期待，邀請15縣市長列席中常會，進入黨決策機制。

但實施以來，縣市長出席率過低，不如預期，去年7月28日全代會，國民黨修正黨章，新增由黨主席指定5位縣市長為指定中常委，盼以漸進式方式進行黨內造化。

不過，黨章修正後，吳敦義並未徵詢縣市長擔任中常委，主要是當時適逢2020年總統與立委大選年，黨中央和縣市首長的重心都在選舉上，且黨內普遍對於相關規定的解讀為可以指派指定中常委，但也可以不指派，才會延宕至今。

不願具名的國民黨人士透露，近期因為國民黨向內政部申請政黨負責人變更登記，內政部核准後，卻被台北地方法院擋下，原因就出在雙方對黨章認定不同。該人士說，地方法院認為，中常委應按照規範由39人至44人組成，但國民黨僅上呈32席選任中常委，少了5席指定中常委，被視為與黨章不符。

江啟臣因而積極尋覓人選，據了解，將在下週公布人選，除高雄市長韓國瑜已表態擔任之外，外傳金門縣長楊鎮浯、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科都是可能人選。

中常委李德維表示，對於縣市長加入中常會樂觀其成，國民黨畢竟現在在野，最重要的力量就是各地的縣市首長，未來有機會把南部、農業縣市的聲音也帶進中常會，讓國民黨更加接地氣。

至於縣市長加入決策核心是否能發揮功能，不具名中常委表示，還是要看縣市長的出席狀況以及參與度，若最後還是一樣都沒有人要來開會，或是不發言，也沒有意義；現在中常委中具有縣市長身分的其實還有花蓮縣長徐榛蔚以及花蓮市長魏嘉賢。

中常委田方倫則表示，縣市首長加入中常會核心，可以將地方民意上達黨中央，讓中常會更具民意基礎，不過，中常會每週都要召開，等於是5縣市長每週都要向市府請假來台北，是否可能造成市政推動上的困擾，也應該全面考量。

田方倫說，尤其是韓國瑜目前面臨罷免危機，接任中常委勢必會成為罷韓團體攻擊的箭靶，質疑韓國瑜只搞黨務而非市政，反而對韓國瑜扣分，黨中央應成為韓國瑜的助力才是。

田方倫建議，黨中央只需要安排15縣市首長輪流參加中常會視訊會議即可，如此縣市首長不必舟車勞頓，也不會造成縣市長負擔，另一方面，也不限定只有5位縣市長可以參與，而是15位縣市首長都能反映地方需要。（編輯：謝佳珍）1090418