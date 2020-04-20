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外交部：駐帛琉使館人員狀況良好 這兩天將檢測

最新更新：2020/04/20 11:51

（中央社記者葉素萍台北20日電）海軍敦睦艦隊官兵確診武漢肺炎。民進黨立委趙天麟等人今天質疑，敦睦艦隊官兵在帛琉與駐館人員互動，目前駐館人員健康狀況為何；外交部亞東太平洋司司長葛葆萱說，目前使館人員狀況都非常好，今、明兩天將進行檢測。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部報告「我國運用NGO推動國際合作之作法」並備質詢；不過，朝野立委關注焦點鎖定敦睦艦隊染疫，但感染源仍不明。

民進黨立委趙天麟指出，軍方、駐帛琉大使、帛琉政府官員互動，但照片顯示沒戴口罩，大使現在狀況如何？

葛葆萱答詢指出，所有館團人員都非常好，今明兩天會做檢測。

趙天麟質疑，新聞已經燒得人心惶惶，為何今天才檢測。葛葆萱說，「因為今天是禮拜一」；至於帛琉大使館是否先行健康自主管理，外交部則不知道。

趙天麟表示，目前無法得知敦睦艦隊感染源，但他個人認為帛琉很有可能，雖然指揮中心為了邦誼或什麼原因，講的很保守，但帛琉是唯一可以確切了解，不能把「高雄的各大商場，大家人心惶惶，全部關的關，消毒的消毒，結果帛琉那邊還過一個週末不檢測」。

葛葆萱答詢指出，帛琉目前都完全知道狀況，第一時間就告訴帛琉總統跟衛生部長，帛琉衛生部今天會開始規劃篩檢的事情。台灣4月9日幫帛琉建置檢驗室，到目前為止帛琉已經做30幾例的篩檢，先對高危險人群，像是醫護人員、海關人員、警察篩檢，目前都是零確診。

民進黨立委羅致政也質疑，大使與官兵有密切接觸，但到目前為止都沒有因應動作，這就是慢半拍的地方，應趕快請示指揮中心，看是要自主管理、檢疫或篩檢，請外交部趕快動起來。

民進黨立委蔡適應則建議，帛琉是台灣重要友邦，建議外交部應主動協調衛福部或合作單位新光醫院，主動派遣醫療團幫忙加強篩檢，展現醫療合作精神，如果確定零確診就可以釐清敦睦艦隊感染源不是在帛琉，如果發現有醫療黑數存在，也可以儘速協助。外交部次長徐斯儉則說，會和衛福部協調。

另外，對於敦睦艦隊出訪帛琉一事，徐斯儉答覆中國國民黨立委陳以信時指出，國防部先前已說明，絕無外交部施壓的事。（編輯：蘇志宗）1090420

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