若疫情嚴峻 央行：紓困融通專案可加碼到4000億

（中央社記者顧荃、葉素萍台北21日電）中央銀行推出新台幣2000億元的中小企業貸款專案融通方案，央行總裁楊金龍今天說，至20日已核保約18億元；若疫情嚴峻，還可再加碼2000億，達到4000億元規模。

為減輕武漢疫情對國內中小企業衝擊，央行4月1日開辦「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通」，分為三種方案。

一是中小企業信用保證基金提供9成以上信用保證的新承作貸款，貸款額度最高200萬元、利率不超過1%；二是由銀行徵提擔保品的新承作貸款，額度最高600萬元、利率不超過1.5%；另新增針對小規模營業人方案，貸款額度每戶最高50萬元、信用保證10成，利率不超過1%。

楊金龍下午出席行政院「紓困振興方案—金融國家隊力挺台灣產業」記者會時表示，到20日為止，透過中小企業信保基金申貸者，已核保約9萬家中小企業貸款，金額約18億元。

楊金龍表示，目前提供2000億元方案，紓困2.0也有提高融資金額，未來可加倍到4000億元。中央銀行資金融通採彈性原則，市場有需要都可以提供，看疫情發展情況，如果期間越來越長，當然會檢討讓融通方案期限延長。

政務委員龔明鑫表示，如果疫情嚴峻，導致2000億元不夠，需要的話央行還可以再撥2000億；今天立法院也通過修正特別條例通過，必要時還可以追加預算，已有妥當的準備。

另外，財政部長蘇建榮表示，公股銀行辦理各部會政策貸款的核貸天數平均約4.82天，比原來想得快，表示公股行庫積極配合貸款。（編輯：林淑媛/張良知）1090421