出席成大校慶活動 賴副總統盼台日關係愈來愈緊密

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副總統賴清德17日上午出席成大成功校區成大博物館若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會的校慶活動，致詞時期許台日兩國關係愈來愈緊密，人民感情愈來愈好。中央社記者張榮祥台南攝 110年12月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）國立成功大學歡慶創校90週年，副總統賴清德今天在首任校長若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會中，期許台日兩國關係愈來愈緊密，人民感情愈來愈好。

賴副總統今天上午出席成大成功校區成大博物館若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會的校慶活動，日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次、台南市副市長趙卿惠等人應邀出席。

賴副總統首先代表政府向日本表達最大感謝，賴副總統說，在台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最艱難時，日本捐贈400多萬劑疫苗給台灣，讓台灣度過難關，這份情誼非常重大，舉國人民莫不感激。

賴副總統指出，若槻道隆敕任官大禮服是當時日本最高文官的禮服，若槻道隆只要出席重要場合都會穿，代表日本政府對台南高等工業學校（日治時期成大前身）的重視，若槻道隆花了10年半時間擘畫，奠定成大發展基礎，也藉此看出台日關係如此深厚。

賴副總統表示，台日兩國每逢天災地變時，互相支援，患難中見真情令人感動，COVID-19疫情期間，日本幫助台灣，如今台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），日本政府、國會、前後任首相都公開表達對台灣的支持。

賴副總統說，台灣面臨中國威脅，日本前後任首相、國防大臣及朝野政黨也表達對台灣的關心及維持印太和平的決心，對台灣民心士氣來說有很大幫助。他希望擁有台日深厚關係珍貴資產的成大，在台日友誼交流上更加著力，讓兩國關係愈來愈緊密，人民感情也愈來愈好。

若槻道隆生於1883年，日本長野縣人。1931年至1941年擔任台南高等工業學校首任校長。若槻道隆抵台後，配合台灣氣候，因地制宜規劃學校校舍、制服與體育活動，打造舒適的校園生活環境。

若槻道隆的後代2012年參訪成大後，捐贈若槻道隆敕任官大禮服及眾多文物給校方，歷經數年修復，2017年在成大博物館展出。

賴副總統今天上午一連出席成大3場校慶活動，除若槻道隆敕任官大禮服特展暨台日交流會外，還有成功校區「90躍太空特展典禮」及前成大故校長夏漢民的總統褒揚令頒贈典禮。（編輯：黃世雅）1101217