賴副總統：太空產業將作為國家發展目標

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（中央社記者張榮祥台南17日電）副總統賴清德今天出席成功大學創校90週年校慶活動「90躍太空特展典禮」時表示，未來10年全球各國將集中力量從事太空研究，台灣也要將太空產業作為國家發展目標。

賴副總統指出，挑戰太空，探索未來，一直是人類夢想，台灣也應將迎接太空時代，將太空產業作為國家發展目標，這是共同的願望。

賴副總統表示，近幾年來台灣在太空領域的研究發展，受到國際肯定，包括福衛5號及7號的研發、取得黑洞影像及火星探索等，在全球迎接新太空時代來臨時，台灣具備實力且能貢獻其中。

賴副總統說，未來10年全球將爭取重返月球，各國一定會集中力量從事太空研究，台灣自然不能落後。

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另外，賴副總統也代表總統蔡英文頒贈總統褒揚令給前成大故校長夏漢民，由夏漢民遺孀王壽美代表接受。賴副總統稱許夏漢民捨棄美國優渥生活返回台灣，同時協助國家推動太空計畫。

夏漢民今年6月18日去世，享耆壽90歲；夏漢民畢業海軍官校，1962年取得美國奧克拉荷馬州立大學機械工程博士，歷任教育部技職司長、教育部常務次長等職務，1980年8月接任成大校長。（編輯：孫承武）1101217