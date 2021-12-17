勞團促保障夜間工作權 民進黨：勞動部著手修法

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（中央社記者溫貴香台北17日電）桃園市產業總工會等團體要求盡速通過攸關勞工夜間工作保護的勞動基準法等修法版本。民進黨今天說，保障勞動權益，是民進黨一向的主張；勞動部已著手修法，並研擬配套措施。

勞基法限制女性勞工夜間工作條文8月遭大法官宣告違憲，桃園市產業總工會、台灣汽車貨運暨倉儲產業工會等工會上午到民進黨中央黨部一樓召開記者會，呼籲民進黨應支持並盡速通過攸關勞工夜間工作保護的勞動基準法等修法版本，且支持保留工會同意權，以及將職業安全衛生委員會勞方代表席次從1/3提高到1/2。

民主進步黨發言人劉康彥下午表示，保障勞動權益，是民進黨一向的主張，也是行政院積極落實的政策方向。對於大法官認為限制女性夜間工作，違反性別平權，及影響女性受僱權益的問題，勞動部已經著手進行修法的工作，目前正在收集各方面的意見，並盤點修法涉及的相關法令，以審慎研擬配套措施。

他表示，針對女性若因健康因素或是妊娠、哺乳期，仍不得執行夜間勤務，勞動部也已清楚表達過，保護母性的規範不受影響，沒有所謂的法律空窗期。

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劉康彥指出，政府須依循大法官的解釋進行相關修法，這是國家體制運行的原理原則，修法過程定將會聆聽社會各界不同的意見，使修法更能貼近勞工的勞動權益。

他並說，對於民眾所關切的勞工夜間工作的安全衛生，除了職業安全衛生法不分性別的保護之外，民進黨今年更完成勞工職業災害保險及保護法的立法，2022年5月1日就會正式上路，將會讓勞工獲得更好的保障。（編輯：蘇志宗）1101217