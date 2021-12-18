挺台對抗中國施壓 義大利媒體高規格專訪吳釗燮

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（中央社記者黃雅詩羅馬18日專電）中國持續以外交軍事力量施壓台灣，引發國際媒體聚焦台灣。義大利大報「共和報」昨天以高規格版面專訪外交部長吳釗燮，強調中國是整個自由民主世界的威脅，而台灣是對抗中國的前線。

義大利「共和報」（La Repubblica）昨天除在國際版以整版篇幅專訪吳釗燮，並罕見地在頭版也刊登吳釗燮照片與專訪提要。專訪者為共和報國際事務專欄作家威內第（Gianni Vernetti），他曾任義國外交部次長、國會議員，熟悉兩岸關係。

吳釗燮在專訪中指出，中國國家主席習近平的言論充滿威脅性與強烈民族主義，中國近來採取的許多行動，顯示中國有意挑釁現有國際秩序，例如中國去年調高國防預算，且今年截至11月底止，已派遣多達886架次軍機擾台。中國同時與印度等周邊國家交惡，種種跡象都顯示，北京獨裁政權正在破壞印太地區的和平穩定。

被問到台灣如何因應中國的武統野心，吳釗燮指出，台灣不希望兩岸發生衝突，但面對中國軍事威脅，台灣也會勇於捍衛拯救自己的民主國家，台灣已進行一連串國防改革，包括提升自造軍艦軍機能力等。而台灣位處重要地緣戰略位置，是自由世界對抗中國的前線，因此印太國家、歐洲、美國也都愈來愈正視民主台灣存在的重要性。

記者提問中國迫害新疆、西藏、香港等人權問題，吳釗燮指出，中國將數以百萬的新疆維吾爾人送到「再教育營」，很多紀錄片與當事人出面揭露他們遭遇強迫勞動的悲慘待遇。中國在西藏打壓宗教自由，在香港則藉由國安法箝制民運人士言論自由與媒體新聞自由。儘管國際社會不斷譴責中國迫害人權，專制中國依然我行我素。

吳釗燮表示，中國近年經濟快速成長，卻暴露中國極權統治的本質問題，社會貧富嚴重不均、房市泡沫化、缺電危機、官僚腐敗等狀況接連爆發，每樣都讓北京政府焦頭爛額，或許因此習近平更要訴諸鐵腕政策，對內壓制異議，高揭「反西方」愛國主義來凝聚向心力。

共和報盛讚台灣是全球防疫典範，對此吳釗燮表示，台灣從先前SARS（嚴重急性呼吸道症候群）經驗中學習，建立起一套有效的科學防疫方式，也樂於向全世界分享，因此台灣不應再被世界衛生組織（WHO）排除在外。很感謝義大利與歐盟在最近一次的七大工業國集團（G7）峰會中，表達支持台灣參與世界衛生大會。

吳釗燮表示，台灣是全球半導體產業重要供應國，約占全球市場65%，台灣願與全球民主國家強化科技產業合作。今年9月台灣首度舉辦論壇促進台灣與歐盟間的電訊、生技產業合作，半導體龍頭產業台積電亦很快會在美國、日本設廠。

被問到中國是否也可能民主化？吳釗燮指出，民主自由台灣是最好的見證，顯示民主制度與傳統中華文化毫不相悖，他相信若中國願意走上民主改革的道路，將為所有中國人民帶來莫大福祉。（編輯：陳惠珍）1101218