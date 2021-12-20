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大新竹合併升格 藍：應宏觀考量台灣未來發展

2021/12/20 21:56
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（中央社記者王承中台北20日電）針對新竹縣市合併升格議題，國民黨文傳會主委凌濤今天表示，國民黨贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕在2022選舉年前通過。

總統蔡英文19日邀集府院黨高層開會，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，他已經提出地方制度法第4條修正草案，獲得超過30名立委連署，一切依照程序來。

凌濤今天透過新聞稿表示，新竹市長林智堅任期即將屆滿，桃園市長鄭文燦又不願讓林接棒，林智堅只好退而求其次找上柯建銘，毫不掩飾的搞出一個自肥的升格夢，完全只著眼個人自身政治前途與利益的作法，讓在地民眾與各界都得瞠目結舌。

凌濤指出，當林智堅受訪聲稱竹竹合併升格是民眾的期待，但在外界看來，實情是林智堅本人最期待。

凌濤表示，國民黨雖也贊成國土區域重劃，但應該宏觀考量台灣未來發展，而非急就章因人設事、趕著在2022選舉年前通過，且區域重劃真正的重點不在地方制度法而在財政收支劃分法，有配套財源才能讓升格真正有意義、有內容，而非為升格而升格。

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凌濤也指出，民進黨提出竹竹結合部分苗栗地區，不顧整體苗栗發展，規劃只考慮政黨利益，以不公平的選區劃分方法，試圖操縱選舉結果，讓台灣民主蒙羞。

凌濤表示，若民進黨是真心為台灣國土發展未來著想，就應該先著手啟動財劃法的修正提案，並讓行政院提出相關配套規劃，而非急著將地方制度法送進立法院，此舉不過是露出民進黨私心自用的馬腳而已。（編輯：林興盟）1101220

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