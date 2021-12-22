朱立倫為公投落敗致歉 感謝中常委替侯友宜緩頰

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四大公投皆未過關，國民黨22日召開中常會檢討，孫文學校總校長張亞中（圖）下午率領支持群眾到國民黨中央黨部外，要求國民黨改革。張亞中說，國民黨該反省，黨主席朱立倫要怎麼負責自己應該很清楚，不需要別人教。中央社記者謝佳璋攝 110年12月22日

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（中央社記者劉冠廷台北22日電）四大公投皆未過關，國民黨今天召開中常會檢討，有中常委認為不需為此找戰犯，應體諒新北市長侯友宜。黨主席朱立倫則說，謝謝幫侯友宜說話，大家對公投有想法，也都有努力。

國民黨在公投失利後，部分藍營支持者將侯友宜視為戰犯，國民黨今天下午召開公投後的首場中常會，針對公投失利檢討，據轉述，中常委林金結在會中要求黨中央必須下令黨員不要找戰犯，應先努力把明年1月9日無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選打好。中常委江碩平也說，現在還是要鞏固領導中心，這樣才能夠繼續穩定帶領黨前進。

林金結在會中也替新北市長侯友宜緩頰，他說，新北有核電廠，因此侯友宜在重啟核四議題上不方便表態，是情有可原，黨內不該找戰犯；對此，朱立倫則回應，「謝謝你幫侯市長講話」並表示大家對公投有想法，也都有努力；他也肯定某些區域的民代宣講公投的結果，但也提醒，表現不好的區域需反省，但並未點名哪些區域。

文傳會主委凌濤會後受訪表示，朱立倫在中常會上對公投結果表達最大的歉意，並指出這是台灣第一次把公投跟大選分開，導致投票率低落，投票的結果也顯示，幾乎都是藍綠基本盤出來，但國民黨得票還是低於民進黨，也要深自檢討。

會中也討論到台中立委補選一事，朱立倫表示，公投前後他兩度與候選人顏寬恒深談，並多次致電給台中市長盧秀燕，請盧秀燕全力擔起輔選顏寬恒的大任，他也特別拜託組織系統發揮最大的力量拉票、文宣體系要結合顏寬恒的體系，一起為顏寬恒加油。

孫文學校總校長張亞中下午率支持群眾到國民黨中央黨部外，要求國民黨改革，有民眾要求朱立倫下台，為公投結果負責。張亞中表示，國民黨該反省，朱立倫要怎麼負責應該很清楚，不需要別人教。

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張亞中認為，這次公投失利，國民黨在戰略、戰術上都是錯誤，且戰技也不如人；不認為朱立倫所說的公投已死，公投不能死，要延續下去，國民黨應該在立法院提案，讓下次公投能採通訊或網路投票。

國民黨黃復興黨部主委季麟連出面接待，季麟連說，他與張亞中是多年朋友，朱立倫對張亞中非常敬重，國民黨正在開會檢討，國民黨非常重視張亞中的建議。（編輯：黃國倫）1101222