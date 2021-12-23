民進黨辦兵推營 新增擬真射擊急救訓練貼近實戰

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（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨中國事務部主任吳峻鋕今天指出，明年1月20日將舉辦4天3夜兩岸情勢兵推營，學員參與仿真式兵棋推演，也新增擬真射擊，讓射擊訓練更貼近實戰，並有急救訓練，講授外傷急救與止血實作概念。

民進黨中國事務部今天召開「亞洲民主保衛戰 第四屆兩岸情勢兵推營」啟動記者會。兵推營將於明年1月20日至1月23日舉辦，招收18歲至35歲的青年，即日起報名，12月30日截止，可透過民主進步黨臉書、官方LINE完成報名。活動不需費用，但錄取學員在收到通知後須繳交活動保證金新台幣1000元，全程參與後退還。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，兵推營邀請兼具理論與實務經驗的政府官員及專家學者授課，並由曾任國安幕僚的黨職幹部擔任導師，與學員交流國安工作經驗。

吳峻鋕說，兵棋推演有兩種內容，包括模擬政府每年舉辦的「政軍兵推」，由台灣智庫諮詢委員董立文規劃指導，這次的特色是操演時間加長、難度加深，另外還有電腦兵推課程，由淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲規劃；「全民國防實作課程」則是新的嘗試，盼落實全民國防理念。

民進黨副秘書長林飛帆指出，公投結束過後，民進黨在政黨外交與青年人才培養的工作並沒有結束。民進黨在公投後兩天即舉辦針對駐台使節團的公投分析座談會，接下來舉辦「兩岸情勢兵推營」。

林飛帆強調，辦營隊只是個開始，後續的人才培養是關鍵，期盼在營隊結束後，若對政治有興趣的朋友，也能與民進黨一起奮鬥。

民進黨中國事務部副主任林琮盛表示，政軍兵推是各國檢驗決策體制和危機管理的重要工具，民進黨是第一個把兵棋推演運用在青年營隊裡面訓練的政黨。兵推目的不在於解決問題，而在於激盪思考、讓學員親自體驗遇到難題時，共同討論出處理方案。。

策劃「政府治理電腦兵推」課程的蘇紫雲表示，「政府治理電腦兵推」目的是藉由混合想定，模擬資訊不對稱與充滿變數的政治環境，激發學員跨領域思考並找出方法解決問題，學員分組操作，扮演不同政府部門角色，如國防、財經、教育、衛環官員，預判未來可能發生的國家問題、研擬政府部門決策與行動方案。

中華民國全民國防教育協會籌備處創會會長廖英熙介紹「軍事模擬體驗」的課程特色，他說，將指導學員們養成基礎用槍安全觀念、用槍要領等知識，並進行刺激有趣的射擊競賽；期待透過學員實踐操作，深化與落實全民國防理念。

廖英熙說，這次將提供新款的訓練槍給兵推營，透過擬真射擊，搭配多功能電子靶，讓射擊訓練更貼近實戰。

社團法人台灣醫療救護學會副理事長王為德表示，民間力量是全民國防重要的一部分，「急救實作訓練」課程，講授外傷急救與止血實作概念，帶領學員親身操作，培養面對緊急事故的應變能力。（編輯：郭無患）1101223