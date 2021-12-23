顏寬恒家族遭爆新違建 林靜儀：請市府積極說明

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國民黨台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒家族遭媒體爆料有新違建占用國有土地，民進黨參選人林靜儀（圖）23日呼籲台中市政府積極主動說明。（林靜儀競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 110年12月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）國民黨籍台中市第2選區立委補選參選人顏寬恒家族，遭媒體爆料有新違建占用國有土地。民進黨籍參選人林靜儀今天表示，請顏寬恒講清楚，並請台中市政府積極主動說明。

台中市政府則發布新聞訊息表示，案件依描述區域查無違建查報紀錄，後續將配合公所勘查釐清，若有違建情形將依規定程序查處。

林靜儀今天前往大肚區自強市場拜票，媒體提問，顏寬恒遭爆料家族在沙鹿與龍井區交接帶有新豪宅，且占用國產署土地的看法。林靜儀表示，台灣很多比較弱勢的民眾，住家多少有一些增建「這個我們都理解」，在法規上也都是即報即拆，有風險也都會先拆。

林靜儀指出，問題是顏寬恒家的資產，「難道還需要違建嗎？而且如果這個違建是自己購買的土地就算了，那如果占用的是公保地、國家土地，那這樣心態就非常可議。」

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林靜儀說，請顏寬恒針對這個案子講清楚，不要又推不是他的、是家人的，「因為你跟你的家人都具有政治上的權力，尤其在台中市，你們其實是有機會了解，哪一塊土地的使用方式、哪一塊土地的變更可能」，這個跟政治、權力有牽涉。

林靜儀呼籲，拜託台中市長盧秀燕，既然大家認為這裡可能有爭議，身為主管機關，可不可以積極主動一點，讓台中市民看到，不會因為對象是同樣政黨，甚至地方有權力的政治人物，就示弱屈服，請拿出台中市長應有的職責，把這塊土地劃分與地面建物的狀況做說明。（編輯：謝雅竹）1101223