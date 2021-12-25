遭爆新違建 顏寬恒：當時不查處現又烏龍爆料

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）國民黨台中立委補選參選人顏寬恒家族，遭爆料有新違建占用國有土地。顏寬恒今天表示，烏龍爆料，當時中央、地方都為民進黨執政，前市長林佳龍為何不查，是否說明行政怠惰。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票。顏寬恒家族遭爆料，有新違建占用國有土地。顏寬恒今天出席參加霧峰區民生橋改建工程開工祈福典禮，會後，他接受媒體聯訪表示，一切依照相關法規進行，交由相關單位判斷。

他指出，當時中央、地方都是民進黨執政，林佳龍時任台中市長，當時為何不查處，現在前台中市新聞局長卓冠廷又爆料、烏龍指控，是否說明他當時行政怠惰。

媒體問，出席霧峰民生橋改建工程開工典禮和台中市長盧秀燕同框，是否安排盧秀燕輔選。顏寬恒表示，選舉就是一步一腳印、勤跑基層。民生橋關乎霧峰山區的居民交通便利、安全性，這是地方的盛事，身為一個參選人，就要關心地方建設、發展，而非充滿口水，批評、抹黑、造謠。

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顏寬恒指出，許多建設都是見證他過去擔任立委期間，為選區內爭取的成果，雖然對手有府、院、黨以及政論節目等資源，但他有鄉親對他的支持。

媒體問，新竹縣市可能合併升格第7都。顏寬恒認為，民進黨將法案抽出逕付二讀，這是所有民主政黨不會做的，以民主之名反民主，讓立法院變成橡皮圖章，行政院變成劊子手，任何法院只要總統說的就算。（編輯：黃世雅）1101225