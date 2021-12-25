林靜儀喊接棒陳柏惟 2年拚4年

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民進黨台中市第2選區立委補選參選人林靜儀（右6）25日在烏日區舉辦大造勢活動，高雄市長陳其邁（左4）、民進黨立委張廖萬堅（左3）、莊競程（左2）及競選總部總幹事陳柏惟（右5）等人現身力挺。中央社記者趙麗妍攝 110年12月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）民進黨籍台中立委補選參選人林靜儀今天表示，接棒前立委陳柏惟，和高雄市長陳其邁一樣「2年拚4年」，陳其邁呼籲人人當總幹事，贏回「正義（諧音：靜儀）」。

台中市第2選區立委補選明年1月9日投票。林靜儀上午先到烏日市場掃街拜票，隨後在烏日區舉辦大造勢活動，高雄市長陳其邁、立委王定宇、張廖萬堅、鄭運鵬、莊競程、競選總部總幹事陳柏惟等人現身力挺。

陳其邁指出，林靜儀是個怪咖，專挑困難的事情做，在台中市民最困難的時候，她站出來振臂高呼為人民說話，應該要選擇在國會內能站在正義這方，清楚為人民發聲的人。他呼籲，人人都當林靜儀的競選總幹事，這次要贏回「正義（諧音：靜儀）」。

王定宇表示，政治人物應該要被人民檢驗，而不是成就家族的利益、家族的勢力，選擇林靜儀，碼頭是台中的、兒童樂園是兒童的、保護區是動物的，中2選區有機會創造歷史，建立清廉新政治。

陳柏惟說，民主選舉要繼續進步，他在這邊打拚2年，全家都被掀底，連戶頭內的選舉補助款都能被攻擊很富有，難道沒公平正義了嗎？台灣的民主是要選只要肯打拚，就可以出頭天的公平正義。

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林靜儀說，在台中30年了，從唸書到工作，走在路上常遇到自己接生的小孩，她憂心這些孩子的未來。政治人物要幫國家做事情，為地方發展努力，她會接續陳柏惟未完成的2年，和陳其邁一樣「2年拚4年」。

關於，台中第2選區立委補選監察員名額爭議，以及國民黨參選人顏寬恒家族新爆豪宅占用國有地爭議，林靜儀表示，台中市長盧秀燕是全台中市民的市長，不是顏家的市長，應該要說明處理。（編輯：黃世雅）1101225