2024是否與侯友宜合作 柯文哲：現在講都沒必要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市長柯文哲（右）25日下午到台北自來水園區出席「2021公館聖誕季—聖誕音樂饗宴」開幕式，與台北市政府吉祥物「熊讚」一起邀請大小朋友前來歡度耶誕佳節。中央社記者吳家昇攝 110年12月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北25日電）外界關注台北市長柯文哲2024總統大選動向，柯文哲今天被問及是否與新北市長侯友宜合作時表示，這種事到半年前再討論都還來得及，現在講都沒必要。

台北市長柯文哲下午出席2021公館聖誕季活動，接受媒體聯訪被問及2024總統大選會不會與新北市長侯友宜一起合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯文哲表示，這種事到半年前再討論都還來得及，現在講都是沒必要的事；而被問到2024有無勝算、若不跟國民黨合作會讓民進黨繼續執政等問題，柯文哲說，這都是2年後的事。

媒體追問柯文哲是否會對無黨籍立委林昶佐罷免案表態，柯文哲則說，應該像台北市議會對重陽敬老禮金條例覆議案的態度，國民黨民進黨都團結合作，幹掉無黨籍的林昶佐，他們就可以繼續分贓。（編輯：李錫璋）1101225