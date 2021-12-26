萬年國會終結30年 翁重鈞林志嘉見證立院轉型

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（中央社記者蘇龍麒、王揚宇台北26日電）萬年國會終結迄今已過30年，現任立委翁重鈞、立法院秘書長林志嘉曾是第一屆增額立委，見證立法院轉型，兩人再次回顧過去，也提出對目前立院生態的觀察。

中華民國政府在中國大陸選出第一屆中央民意代表，1949年政府遷台後，中央民意機關包括國民大會、立法院、監察院；大法官第31號解釋文以國家發生變故為由，由第一屆繼續行使職權，形成超過43年未改選的「萬年國會」，也出現垂垂老矣的民代坐輪椅、吊點滴、提尿袋、頻打瞌睡等奇特開會場景。

自1948年至1991年間曾經存在，任期長達43年餘的第一屆中央民意代表，黨外運動人士稱其為「萬年國會」。

1972年以後雖定期選出少數增額中央民代，但隨民主化浪潮興起，包含野百合學運的多場遊行抗議，要求國會全面改選。1989年立法院制定「第一屆資深中央民意代表自願退職條例」，隔年大法官第261號解釋文，明定1991年12月底為第一屆中央民意代表退職最後期限。

1991年12月舉辦第二屆國民大會代表選舉，為終結萬年國會跨出第一步，1992年12月立法院全面改選，監察委員經修憲後改由總統提名、立法院同意任命產生，萬年國會宣告終止。

目前立法院共有113席立委，翁重鈞歷任8屆，更是現任立委中，唯一經歷過第一屆的立委。

國民黨立委翁重鈞1990年選上增額立委，已任8屆立委，是立法院目前唯一曾任第一屆立委的資深國會議員，持續為民喉舌問政。中央社記者郭日曉攝 110年12月26日

回想這些被稱「老賊」的資深立委，1990年選上第一屆增額立委的翁重鈞說，當年有許多資深立委學有專精、學經歷豐富，其實都算是蠻強的，例如已故立委莫萱元，在預算審查上就相當有一套。

翁重鈞說，那時候黨外的增額立委菁英輩出，有後來當選總統的陳水扁、駐日代表謝長廷，還有剛過世不久的前立委朱高正，都十分學有專精，討論議事也都能就事論事，與現在已經大不相同。

林志嘉也曾是國民黨增額立委，他說，資深立委分兩部分，如莫萱元、牛踐初、吳延環等人都相當認真且專業，但這些專業立委非常少數，其他大多數則各自組成派系，遵從國民黨與派系指令，儼然就是「投票部隊」。

林志嘉說，當年重要法案或預算案要通過時，會有資深立委推著點滴、坐著輪椅來投票；外傳還有躺在病床上來投票的資深立委，但他本人沒看過。

對於目前的國會運作，翁重鈞說，過去立法院是採綜合詢答的方式質詢，政府官員可以好好聽問題、好好答問題，但2000年立法院職權行使法修法後，改為即問即答，常常演變為吵架。

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林志嘉也認為，應強化立法院監督的角色，這才是未來立法院應有的發展方向。

立法院1950年2月在台復會，當時隨同政府來台的立委有557人，期間舉行6次增額立委選舉，至1992年全面改選。回顧立法院這30年來，歷經多次修憲，席次從增加至225人、又減半為113人，選舉制度從複數選區改為單一選區兩票制，期間又經歷過3度政黨輪替，見證台灣民主轉型。（編輯：蘇志宗）1101226

萬年國會終結30週年，曾為第一屆增額立委的立法院秘書長林志嘉，希望立院儘速遷建，以重塑新的形象並強化監督角色。中央社記者王揚宇攝 110年12月26日