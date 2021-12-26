藍委批議事不中立 管碧玲：游錫堃無端受辱很冤枉

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（中央社記者王承中台北26日電）立法院長游錫堃遭在野黨立委批評，民進黨立委管碧玲今天表示，游錫堃無端受辱，甚是冤枉。總預算逕付二讀，民進黨團以戰止戰讓傷害減到最低；地制法逕付二讀，未演變成強行通過，最後交付委員會，游錫堃也有細膩用心之處。

國民黨立委江啟臣日前批評，游錫堃接受民進黨團總召柯建銘的破壞憲政提案、放任黨意凌駕民意，應該要下台；游錫堃昨天回應說，他若以院長身分干涉柯建銘或民進黨團提案，既違反議事中立、也違法。

江啟臣今天透過影片表示，若游錫堃認為的民主典範只是依法治理，只要依法提案，就依法處理，就是議事中立，那不是自證多數暴力也是民主？過去民進黨在野少數時，在國會的各種杯葛抗議不就都是違法亂紀，毫無民主法治可言。

江啟臣說，如此國會議長毫無存在的必要，民主若只剩多數決，那更可以直接把立法院給廢了。民主除多數決外，更重要的是尊重少數，若執政者掌握國會多數，一切以多數表決強行通過，民主將只徒具形式，只剩下多數暴力。

民進黨立委管碧玲則在臉書發文表示，江啟臣冤枉了游錫堃。她指出，由於國民黨拒審總預算，民進黨必須盡快讓總預算三讀，所以決定「以戰止戰」，用「這會期完成三讀」，止住國民黨「下會期再審」，然後換取「開臨時會在1月28日之前三讀」的妥協。

管碧玲指出，若總預算案明年1月28日前沒有三讀，明年2月1日開始新的會期，又要被總質詢延擱，要到將近4月分才能處理總預算；那麼總預算「未審先用」將長達4個月，公務員加薪也要欠過年，所以將總預算案抽出逕付二讀、就是這樣而來。

管碧玲表示，總預算逕付二讀，以戰止戰讓傷害減到最低、是成功的，應該肯定；地制法逕付二讀，沒有演變成強行通過，最後交付委員會，游錫堃也有細膩用心之處。游錫堃無端受辱，甚是冤枉。

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民進黨立法院黨團書記長蔡適應也在臉書發文表示，國民黨團作為少數應被尊重，但國會不能因為尊重而停擺；黨團議事攻防結果雖不盡如意，但不需自認少數不被尊重，就牽拖到中立主持議事的游錫堃身上。

蔡適應指出，民主是少數服從多數，多數尊重少數，兩者衡平是大家共同的責任。游錫堃的職責是包容雙方，保持平衡使國家正常運轉。民進黨團尊重在野黨議事的攻防，但作為最高民意機關，國會必須對人民有所交代。（編輯：蘇志宗）1101226