大新竹合併升格 藍委邀林智堅公開辯論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北29日電）大新竹合併升格議題延燒，國民黨新竹市立委鄭正鈐今天邀請新竹市長林智堅公開辯論，呼籲林智堅不要迴避；他強調，誰來選根本不是重點，重點是地制法不能亂修。

林智堅27日晚間宣布不會參選2022年大新竹若合併升格後的市長，希望促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格的討論回歸正軌。同時，林智堅也邀請主張竹竹苗合併升格的國民黨主席朱立倫與他公開辯論，透過辯論各自說清楚。

為回應林智堅理性溝通的說法，鄭正鈐上午在立法院召開記者會，邀請林智堅公開辯論。他表示，為了讓民眾瞭解雙方各自提出的版本，呼籲林智堅不要迴避，共同針對問題理性討論。

鄭正鈐指出，林智堅宣布棄選2022年大新竹若合併後的市長，民進黨便全力營造林智堅「犧牲小我、完成竹竹合併升格大我」的悲情英雄形象，但林智堅選不選跟大新竹合併升格完全是兩碼事，誰來選根本不是重點，重點是再怎麼急，地制法也不能亂修。

他說，民進黨不斷強調竹竹合併升格有民意的支持，然而國民黨也提出逾7成民眾贊成2026年竹竹苗再升格，及認同要有財政收支劃分修法配套措施的民調。

鄭正鈐表示，這份民意除顯示民眾不認同民進黨急就章的修法之外，也看見民眾認為縣市合併升格的同時，必須要有完整規劃與配套的要求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他指出，民進黨提出地制法修法不但搞得天下大亂，還產生「小都大縣」問題，若財劃法不一起修，統籌分配款的財源與分配比率不變，除依然存在富都窮縣的情形，將來出現七都、八都或九都，直轄市的餅只會愈分愈小，資源分配不公問題也將愈演愈烈。

鄭正鈐說，他支持與促成大新竹的發展，配套做得好，新竹會更好；而且，大新竹合併升格應傾聽民意、凝聚共識，同時提出修訂財劃法的配套措施，從整體國土規劃與區域發展的角度看待合併升格問題。（編輯：康世人）1101229