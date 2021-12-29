猶太社區中心開幕 賴清德：促進猶太族群與台情誼

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（中央社記者王慶剛台北29日電）由薛智偉坣娜猶台文化交流協會出資建設的猶太社區中心，今天正式開幕。副總統賴清德出席開幕典禮時表示，希望這座中心能促進猶太族群跟台灣社會建立更深厚的友誼。

薛智偉坣娜猶台文化交流協會（Jeffrey D. Schwartz and NaTang Jewish Taiwan Cultural Association，JTCA）為四星集團創辦人暨董事長，也是在台猶太人薛智偉，與妻子、知名歌手坣娜共同成立的非營利性組織，致力為在台猶太人建立交流平台，搭起台灣及國際猶太社群的橋樑。

賴清德在開幕典禮致詞指出，他代表蔡總統感謝JTCA對促進台灣與以色列交流重大的貢獻，相信這座中心的成立能凝聚在台猶太朋友，也能成為台以兩國橋樑，讓台以關係進一步發展，猶太朋友跟台灣社會建立更深厚的友誼。

他說，在台的猶太朋友在各領域都對台灣提供相當大的幫助，非常歡迎更多猶太朋友來台灣，相信台灣民主自由的環境，可以提供創作的發展。

賴清德認為，台灣與以色列有許多相像的地方，兩國都是自由民主體制，也都非常重視人權，同樣缺乏天然資源，但兩國人民都非常努力，在國際社會也受到一定的肯定與支持。

談起過去曾參訪以色列的經驗，賴清德表示，讓他印象非常深刻，因為以色列的天然環境遠比台灣辛苦，一年降雨日數約30天，一年降雨量約300毫米，「在台南只要有一天的強降雨就超過300毫米了」。

賴清德說，以色列猶太民族如此堅強，克服各種天然困境，不僅讓農業有很好的發展，甚至農產品可以銷到歐盟去，非常不簡單。他希望能把以色列的滴灌技術引進台灣，有利於節水。

賴清德指出，當年參訪以色列有幸遇到時任總理的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），並討論以色列在中東怎樣解決「鄰居」問題。

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賴清德回憶，當時尼坦雅胡告訴他，以色列不相信關起門來少數人簽一紙協定就有辦法確保和平，應該要合作。所以以色列幫助埃及、約旦、敘利亞等國農業，也幫助其他國家做資訊安全建設，只有經過長期兩國人民之間的合作，彼此了解信任，和平才有保障。

賴清德說，尼坦雅胡那番話很有啟發，如果中東或海峽兩岸要和平，這樣的精神都有相同之處。（編輯：康世人）1101229