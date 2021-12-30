111年1月1日升旗典禮後 參觀總統府送紀念小物

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（中央社記者溫貴香台北30日電）民國111年元旦，民眾除了早起參加總統府前升旗典禮外，總統府也開放參觀；總統府今天表示，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物。

總統府上午發布新聞稿表示，111年1月1日（週六）上午9時至下午4時開放參觀，開放區域為總統府1至3樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「萬聲之嶼特展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南苑庭園。

總統府表示，當日總統府一樓迴廊設有台灣優質農產品展售攤位，歡迎民眾參觀選購。此外，總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動；參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物；數量有限，送完為止。

因應防疫需求，落實「實聯制」，總統府請參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間也請全程佩戴口罩。

總統府指出，參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，在力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、行李及大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

此外，111年總統府元旦升旗典禮，總統府表示，將從清晨4時30分起開放民眾進場，5時起，凱達格蘭大道有由建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、拍謝少年及重症搖滾樂團「向醫護致敬 2022元旦升旗演唱會」及百人醫護合唱團帶來精彩暖場表演。

總統府表示，接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計上午6時27分舉行。典禮結束後，將有介壽國中弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

總統府表示，參加升旗活動的民眾，請配合防疫措施，自行佩戴口罩入場，進行體溫量測，並出示身分相關證件進行「實聯制」防疫驗證。（編輯：蘇志宗）1101230